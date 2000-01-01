5 января в Новокузнецке от схода снега с крыши погиб рабочий. Это произошло на улице Глинки в Куйбышевском районе.

Работник управляющей компании чистил снег на крыше многоквартирного дома, как внезапно большой пласт снега пополз и рухнул вниз, увлекая с собой мужчину. Глыба оборвала страховочный трос, и новокузнечанин упал с высота 4-го этажа. Он погиб на месте.

В связи с происшествием мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов провёл срочное совещание с главами районов и руководителями УК. Все обстоятельства трагедии выяснят в Следкоме.

Последним поручили провести внеплановый инструктаж по технике безопасности со всеми рабочими. Также в управляющих организациях пройдут проверки соблюдения охраны труда и техники безопасности, рассказывает novokuznetsk.su.

Помимо этого, Кузнецов заметил, что с чисткой снега управляющие компании не справляются.