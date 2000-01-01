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В Новокузнецке от схода снега с крыши погиб рабочий

06 января 19:44
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5 января в Новокузнецке от схода снега с крыши погиб рабочий. Это произошло на улице Глинки в Куйбышевском районе.

Работник управляющей компании чистил снег на крыше многоквартирного дома, как внезапно большой пласт снега пополз и рухнул вниз, увлекая с собой мужчину. Глыба оборвала страховочный трос, и новокузнечанин упал с высота 4-го этажа. Он погиб на месте.

В связи с происшествием мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов провёл срочное совещание с главами районов и руководителями УК. Все обстоятельства трагедии выяснят в Следкоме.

Последним поручили провести внеплановый инструктаж по технике безопасности со всеми рабочими. Также в управляющих организациях пройдут проверки соблюдения охраны труда и техники безопасности, рассказывает novokuznetsk.su.

Помимо этого, Кузнецов заметил, что с чисткой снега управляющие компании не справляются.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: lotoshino-info.ru
уборка снега сход снега

Комментарии (6)

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а как же иначе
6 0
Внизу соответственно надели каску и страховочный тросс...
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z
10 0
Ну и зачем эти совещания за бюджетные деньги? Собралась шайка-лейка помянули погибшего, покричали, ни чего нового не придумали, сказали ай-ай-ай, и дали косяка на следственный комитет. Глава, которого сидит в Новосибирском сизо за выполнение команд бугернатора, который тут же от него оттулиелсят от страха, что его беспредел остановят. Хоть бы одна ука, вспомнила какие гроши они оставляют новокузнечанам, да скинулись бы хоть на похороны, не за счет бюджета.
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ТБ
1 0
а он аттестован по ПБ при работе на высоте?
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Акрихин
0 0
Внизу соответственно надели каску и страховочный тросс...
Мои предположения ....с языка снял!
Сегодня видел бригаду гастробайтеров....без страховочных(монтажных)поясов!
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Агата
0 0
На Обнорского 38 два дня назад скидывали снег. Внизу не огорожено, нет наблюдающего. Горы сосулек и снега пролетали перед носом у прохожих. Так товарищ, который это все кидал с крыши, еще и не привязанный был! Куда пожаловаться. Чуть жизни не лишили
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