К 31 декабря почти у каждого готов список того, что он непременно поменяет в своей жизни. Заняться спортом, больше гулять, бросить вредные привычки — как легко это всё звучит в ожидании Нового года! 1−2 января мы в воодушевлении начинаем всё по-новому, вооружившись советами от ВашГород.ру.

Но каникулы продолжаются, и вскоре мы снова обнаруживаем себя на диване в компании сладостей и телевизора, а не мяча и скакалки. Почему так происходит, и что мешает кардинально поменять свою жизнь в Новом году, ВашГород.ру разбирался вместе с коучем центра «Шаг вперёд» Татьяной Лихограевой.

Оказывается, за неудачу в похудении или бросании вредных привычек не всегда стоит корить себя. В борьбе за перемены к лучшему человек сталкивается с могущественным соперником — своим же собственным мозгом. И внезапный здоровый образ жизни — порой совсем не то, чего желает наша подкорка.

«Если объяснить максимально упрощённо, наш мозг состоит из нескольких частей, у каждой из которой свои функции. К примеру, за желание перемен и постановку целей отвечает эмоциональная часть мозга. Она же отвечает за наше настроение и эмоции. Но, когда мы начинаем эти перемены осуществлять и делать что-то по-новому, начинает сопротивляться наш „рептильный“ мозг — его самая древняя часть, отвечающая за инстинкты и процессы, которые мы не осознаём. Базовая функция этой части — сопротивление любым переменам, сохранение стабильности. Поэтому, когда мы решаем начинать каждое утро с зарядки и холодного душа, нам приходится себя заставлять и каждое действие даётся нам с усилиями», — рассказала ВашГород.ру Татьяна Лихограева.

Даже если вы умудрились нокаутировать желание подольше поспать и отправились-таки в мороз на утреннюю пробежку, не стоит праздновать победу. На ринг вскоре выходит второй противник — гормоны, отвечающие за положительные эмоции.

«Вторая причина — гормон дофамин, который вырабатывается эмоциональной частью мозга, когда мы совершаем знакомое нам действие и знаем, что нас ждёт быстрый и положительный результат. Когда мы делаем что-то новое, мы можем не увидеть изменения и результаты сразу, с первых шагов. Поэтому значимая для действия связка „результат — дофамин“ не формируется, и наша мотивация продолжать делать шаги к цели заметно снижается. Поэтому многие терпят крах, когда нужно достичь цель длинную как марафон — снизить вес на 10−15 кг, научиться играть на музыкальном инструменте, бросить курить. И по этой же причине мы хотим верить рекламе, которая обещает нам быстрый и желанный результат — минус 20 кг за один месяц, например», — объясняет наш эксперт.

Не стоит отчаиваться — если захотеть, поменять свою жизнь всё-таки можно. Но в борьбе с самим собой не надо бросаться с места в карьер. Главный секрет достижения результатов в жизни — это постоянные, регулярные действия.

«Хотите выучить иностранный язык? Уделяйте этому по 15−30 минут, но каждый день. Зарядка, которую вы делаете каждый день по 15−30 минут, в результате даст вам гораздо больший эффект в сравнении с походом в спортзал раз в неделю на 2 часа. Сосредоточьтесь на ежедневных шагах, а не на достижении конкретного результата к конкретной дате», — уверяет Татьяна.

При этом важно не забывать хвалить себя за мельчайшие успехи. В идеале процесс изменения жизни должен быть лёгким и без насилия над собой. А чтобы внедрить полезную привычку в свою жизнь, наш эксперт советует «привязать» её к любому ежедневному ритуалу:

«Это может быть чистка зубов, ужин, душ, зарядка. Тогда внедрить что-то новое в свою жизнь будет гораздо проще и вы точно не забудете и не пропустите то, что запланировали».

И не отчаивайтесь, если не удалось поменять свою жизнь с 1 января. Опыт подсказывает, что вовсе не Новый год или понедельник 1 числа помогли великим мира сего добиться удивительных вещей.

Фото: Ивушкина Ольга (@usual_story)