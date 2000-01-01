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У Алиэкспресс начались проблемы с экспресс-доставкой товаров в Россию

Сегодня 08:00
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Некоторые россияне, заказавшие товар у китайского ритейлера Алиэкспресс, могут столкнуться с задержкой при получении посылки. С 6 января компания временно приостанавливает доставку через логистическую компанию SPSR.

Проблема возникла, так как на таможне у компании потребовали распечатанные копии паспортов заказчиков. Сейчас служба доставки обзванивает покупателей с просьбой выслать нужные данные, пишет Лайф. Несмотря на возникшие трудности, логисты уверяют, что заказанные ранее через SPSR посылки придут вовремя.

А если товар с доставкой через SPSR заказали, но ещё не отправили, продавцы договорятся с покупателем о другом способе его получения.

Помимо этого, сайт временно отменил для россиян опцию «Алиэкспресс доставка без забот — прежде всего».

Алиэкспресс — крупнейший онлайн-магазин Китая. Принадлежит публичной компании «Алибаба». Ежемесячно сайт посещают почти 22 миллиона людей со всего мира.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ventalife.ru
интернет-магазин алиэкспресс

Комментарии (3)

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А ключи от дома где деньги лежат не хотите???
0 0
Чет новенькое, копии паспортов.
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да -да
0 0
Чет новенькое, копии паспортов.
Вот так и составляют досье на КАЖДОГО!
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Да пофиг
0 0
У меня сосед заказывает всякую всячину на их сайте. Как получит посылку так хвастается. Не знаю как у других но ему такой хлам приходит...а ему нравится...главное что нааааамного дешевле чем в магазине. Он меня все уговаривает подписаться... А я ему- увольте, я не настолько богат чтобы покупать дешевые вещи...
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