Ещё с давних времён женщины гадали на Святки. И хотя в эпоху смартфонов, нано-технологий и полётов в космос в магию поверить сложно, нет-нет да и промелькнёт мысль: а вдруг? Тем более, что период с 7 по 18 января считается временем, когда таинственные силы милостиво раскрывают некоторые секреты.

«Время, приближенное к зимнему солнцестоянию, традиционно считается особым. Именно с ним связаны такие праздники как Новый год, Рождество, римские сатурналии и другие торжества. Это начало нового солнечного цикла, когда после долгого периода убывания светового дня начинается его возрастание. Некоторые народности, в частности кельты, отмечали 12 дней этого праздника, веря, что каждый из этих дней как бы программирует один из месяцев будущего года. Наши предки верили, что в эти дни завеса между прошлым и будущим, живыми и мертвыми становилась тоньше, именно поэтому гадания в данный период считались самыми правдивыми», — рассказала ВашГород.ру психолог Татьяна Кулинич.



В России гадали в основном женщины. Наши прапрабабушки кидали башмачок, лили воск на воду и искали в зеркале силуэт обычно с одной целью: узнать, кого же судьба приготовила им в качестве суженого. Те времена давно прошли, но и сегодня наши соотечественницы иногда любопытствуют, кто же попадётся им в мужья. А если вы хотите почувствовать себя в сказке и немного погадать, вот самые распространённые способы.

Башмачок

Ночью выйти на улицу и кинуть башмак через забор (а где их найти в центре города?). По поверьям, носок обуви укажет направление, откуда придёт суженый.

Воск и вода

Старинный и несложный, но увлекательный способ поворожить. В прозрачный стакан или глубокую тарелку надо налить воды, на дно положить кольцо, снятое с пальца гадающей. В ложке над пламенем свечи растопить воск и приговаривать «гори-гори свеча, топись-топись воск, назови мне имя суженого». Затем субстанцию резко выливают в воду в центр и разглядывают форму застывшей фигуры.

Селёдка

Перед тем, как лечь спать, поесть селёдки или другой солёной пищи (а как же советы докторов?), не запивая водой. Во сне придёт человек и подаст стакан воды. Он и будет женихом.

Зеркало

В ночь, когда светит месяц, прийти на перекрёсток с зеркалом и сказать «Суженый, ряженый, покажись мне в зеркале». По поверьям, жених появится в отражении.

Расчёска

Перед тем, как лечь спать, положить под подушку расчёску. Разумеется, позвать суженого прийти во сне. Тот, кто появится и расчешет волосы — будущий муж.

Конечно, сложно верить в наш суперсовременный век в гадания. Тем не менее, они сродни приметам: наши предки даже не подвергали их сомнению и уверяли детей и внуков, что и то, и другое правдиво. Почему результаты гаданий, вещие сны и приметы порой действительно сбываются, ВашГород.ру объяснила психолог Татьяна Кулинич:

«В психологии существует такой феномен, как самоисполняющееся пророчество. Человек, поверивший в некое предсказание, сам может бессознательно воплощать его в жизнь, совершать поступки и принимать решения, которые приводят к его осуществлению. Также, читая туманные формулировки предсказаний, мы можем намеренно искать в нем то, что подходит к нашей ситуации, и отбрасывать непохожие моменты. Этим пользуются опытные гадалки, работа которых во многом зиждется на таких психологических знаниях. Например, услышав от гадалки фразу „в прошлом вы пережили предательство близкого вам человека“, каждый найдет, что вспомнить».

Считать правдивыми гадания или нет — дело каждого. А можно схитрить и поверить только в хорошее предсказание. Ведь наша судьба зависит в большой мере не от неведомых сил, а от нас самих.