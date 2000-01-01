Рождество — это самый добрый и светлый праздник для всего мира. Это ароматные печеньки и утка с яблоками, это ночные гадания и куча подарков. А ещё это множество рекламных роликов от разных стран и разных компаний — о любви, дружбе и мечте.

Рекламные видео к Рождеству ждут каждый год, ведь это настоящие маленькие фильмы о самом важном, что есть у каждого из нас, о том, ради чего стоит жить. Редакция ВашГород.ру нашла для вас семь самых известных и добрых рекламных роликов о самом светлом празднике в году. Любите друг друга и — счастливого Рождества!

Самый русский

Серию рекламных роликов от банка «Империал» в 1992—1997 годах снимал Тимур Бекмамбетов, и продюсеры ставили перед режиссёром задачу — никакой компьютерной графики, только искренность и честная актёрская игра. Самым известным стал ролик про графа Суворова и императрицу Екатерину Вторую.

Самый добрый

Каждый год британский универмаг John Lewis выпускает ролик, с которого неофициально начинается празднование Рождества. В этот раз главными героями ролика стали лисы, барсуки, ежи и пёс-боксёр Бастер. Вывод прост — счастье рядом, и — все на батут!

Самый стильный

Реклама H&M от режиссёра Уэса Андерсона с Эдрианом Броуди стала настоящим откровением ушедшего года. Благородный проводник с внешностью мировой кинозвезды, роскошная ёлка в поезде и чашка горячего какао. Что ещё нужно для счастья? Да пожалуй, ничего.

Самый родной

Праздник приходит с Coca-Cola — с этим не поспоришь. Для каждого жителя России Новый год начинается, когда приезжают эти красно-белые грузовички — пусть в рекламе, зато каждый ноябрь-декабрь. Кстати, в Новосибирск они в этом году тоже заглянули.

Самый интернациональный

Пожилой поляк, испуганная собака, учебники английского — что может быть менее праздничного? Но не всё так однозначно, когда учишь английский, чтобы съездить на Рождество к сыну и познакомиться с внучкой. Любовь и семейные ценности — именно то, чем славится праздник Рождества.

Самый мирный

Плитка шоколада, фото любимой и рождественский гимн — вот что сближает людей даже в войну. Видео от сети английских супермаркетов Sainsbury’s доказывает — в Рождество объединяются даже самые непримиримые враги.

Самый неожиданный

Думаете, сгоревшая утка и пожар способны остановить настоящее Рождество? Сеть английских супермаркетов Sainsbury’s выдала ролик, доказывающий обратное. Самый несчастный день в жизни очаровательного пушистого кота оборачивается в итоге самым счастливым. Ведь главное — верные друзья!