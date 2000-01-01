В Новокузнецке из-за снега на крышах снова произошло ЧП.
Глыба проломила крышу муниципальной поликлиники на Зыряновской, 68. Об этом novokuznetsk.su рассказал читатель.
Дежурный в администрации Орджоникидзевского района сообщил ВашГород.ру, что информации по поводу инцидента к ним не поступало.
Напомним, последствия осадков в новогодние каникулы вызвали не одно происшествие. От схода снежной массы 5 января погиб рабочий, как уже сообщал ВашГород.ру. Новокузнечане также жалуются на снежную кашу во дворах города.