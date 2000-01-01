Заходит мотоциклист в магазин продуктовый. Посмотрел на прилавки - везде томатная паста стоит: на верхней полке, на нижней, заглянул - и под прилавком тоже куча томатной пасты. Тада подзывает продавщицу и спрашивает:

- А у вас есть томатная паста ???

Она:

- Есть.

Он:

- Дайте мне две банки пожалуйста.

Она достает ему две банки томатной пасты, он рассчитывается и тут продавщица спрашивает:

- А вы случайно не мотоциклист ???

Он ей:

- Да, а откуда вы узнали?

Она:

- А вон ваш мотоцикл стоит.