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Снежная глыба проломила крышу новокузнецкой поликлиники

Сегодня 12:00
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В Новокузнецке из-за снега на крышах снова произошло ЧП.

Глыба проломила крышу муниципальной поликлиники на Зыряновской, 68. Об этом novokuznetsk.su рассказал читатель.

Дежурный в администрации Орджоникидзевского района сообщил ВашГород.ру, что информации по поводу инцидента к ним не поступало.

Напомним, последствия осадков в новогодние каникулы вызвали не одно происшествие. От схода снежной массы 5 января погиб рабочий, как уже сообщал ВашГород.ру. Новокузнечане также жалуются на снежную кашу во дворах города.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: novokuznetsk.su
поликлиника сход снега

Комментарии (2)

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да-да
4 2
В городе половина зданий за счет грязи и льда только и держится. Скоро всё от старости развалится.
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Alkash
0 4
Заходит мотоциклист в магазин продуктовый. Посмотрел на прилавки - везде томатная паста стоит: на верхней полке, на нижней, заглянул - и под прилавком тоже куча томатной пасты. Тада подзывает продавщицу и спрашивает:
- А у вас есть томатная паста ???
Она:
- Есть.
Он:
- Дайте мне две банки пожалуйста.
Она достает ему две банки томатной пасты, он рассчитывается и тут продавщица спрашивает:
- А вы случайно не мотоциклист ???
Он ей:
- Да, а откуда вы узнали?
Она:
- А вон ваш мотоцикл стоит.
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