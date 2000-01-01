Почему Путин обманывает народ России или чьё достояние Газпром?



На последней (дай Бог) пресс-конференции Путина состоялась очередная словесная дуэль между Путиным и журналисткой Марией Соловьенко (та самая, которая "спасибо Вова"). Заруба между ними случилась по поводу Газпрома, который якобы "национальное достояние".



М.СОЛОВЬЕНКО:

Все знают, идёт реклама по телевидению: «Газпром» – национальное достояние. Добавим кучке олигархов, правда? Так случилось, я Вас очень прошу, не отвечайте сейчас, по Конституции недра принадлежат народу: и нефть, и газ, и все ископаемые. Давайте сделаем так, не сразу у Вас это получится, может быть, Вам страшно будет, давайте вернём, всё-таки национализируем это всё, и тогда не будет этой прослойки, не будут сдирать шкуру с налогоплательщика.

Если Вы боитесь, а Вы не бойтесь, Вас тогда каждый даже самый маленький Мальчиш-Кибальчиш защитит за это, и тогда у нас проблем не будет: и на ПЭТ нам хватит, и на пенсии хватит – без всяких «прокладок» вот этих олигархических. Это трудно. Можете не отвечать. Но я Вас очень прошу – думаю, вся страна тогда Вас полюбит и скажет: «Будьте Вы пожизненным, Владимир Владимирович».



В.ПУТИН:

... по поводу недр: по Конституции, по закону недра принадлежат народу – вопрос в том, как эффективнее использовать эти недра на благо народа, нашего народа.



По поводу «Газпрома» и национального достояния, что это принадлежит кучке олигархов, – это не так: «Газпром» – это государственная компания с контрольным пакетом у российского государства.



Незнание Конституции несколько простительно журналистке, но возникает резонный вопрос по поводу слов Путина, что по Конституции недра принадлежат народу России: он тут сознательно врет или просто не читал Конституции страны, которой правит?



Вот что на сей счет написано в Конституции РФ:



Статья 9



1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

Кто-нибудь видит тут фразу, что недра РФ принадлежат народу РФ? Лично я нет.



В прежней, брежневской да и в сталинской Конституциях такая фраза была. Вот она как звучала:

Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т.п.), а также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть всенародным достоянием.



Таким образом в СССР была верна формула "государственное = народное". В нынешней России государственное не равно народному. В нынешнем праве даже формулы такой нет, как "всенародное/народное достояние". Отличие в формулировках каждый может прочувствовать на своем кармане: в СССР всенародность достояния каждый мог ощутить на себе через бесплатность жилья, медицины, образования. Через крайне дешевые цены и тарифы на газ, э/энергию, горючее, ЖКХ и пр. Т.е. возникала триада "государственное-народное-бесплатное".



Нынешняя же "государственность" ГАЗПРОМа на дешевизне или даже бесплатности никак не сказывается. Каждый может ощутить это на своем кармане через дороговизну цен и тарифов. Вот к примеру, скан моего квитка оплаты коммунальных услуг:

Почему Путин обманывает народ России или чьё достояние Газпром?

Красным я выделил те позиции, которые прямо или косвенно связаны с газом: отопление, горячая вода и пр. Получилось, что 1 748 рублей из 3 476 так или иначе связаны с "национальным достоянием" - ГАЗПРОМом. Половина. Это не считая того, что я плачу за газ и э/энергию.



Так что, не нужно врать народу про недра, якобы принадлежащие народу, господин Путин. Они являются достоянием немногих избранных и приближенных к вам олигархов, а не народа России.



