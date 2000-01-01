Проблема аварийного жилья в Новокузнецке особенно острая. Горожанка Ирина Н. сообщила ВашГород.ру о плачевном состоянии дома № 51 на Тореза. По словам женщины, жильцы боятся обрушения многоэтажки.

Между подъездами в доме зияет трещина, а стены в квартирах сыпятся, утверждает Ирина. Однако это не единственная проблема. 5 января в многоэтажке протекла крыша.

«Звонили и в администрацию Заводского района ходили, в ответ только „ждите“, повсюду тазики, техника под плёнкой, дети спят, а сверху на них вода льётся. Дом давно уже аварийный, а его то поставят как аварийный, то раз, и уже не аварийный, снос каждый год переносят, ставят маячки, подмазывают трещину и всё», — рассказала ВашГород.ру Ирина.

По словам новокузнечанки, 6 января проблему так и не устранили. В аварийной возмущённых жильцов попросили подождать: мол, вызовов много. Граждане подали заявку в администрацию Заводского района.

С 2005 года дом несколько раз признавали аварийным и даже ставили в очередь на снос, утверждает Елена. Однако решение почему-то менялось. Горожанка жалуется, что жителям страшно заходить в подъезды.

Комментарий от администрации Заводского района ВашГород.ру получить не удалось. Мы следим за развитием ситуации.

В декабре ВашГород.ру рассказывал о плачевном состоянии дома на Климасенко. А ранее мэр города Сергей Кузнецов отметил, что аварийное и ветхое жильё — острая проблема Новокузнецка.







