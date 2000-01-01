Вслед за автомобильными мошенниками в Кемерове активизировались телефонные. Горожане предупреждают друг друга о жуликах в соцсетях.
По словам кемеровчан, нечестные граждане действуют по одной схеме. Обычно на сотовый человеку присылают смс-сообщение по типу такого «Зачислено 97 рублей. Sberbank». Однако номер телефона отличается от стандартного банковского.
В следующем сообщении говорится, что некто якобы по ошибке перечислил деньги на счёт. Человека просят вернуть «полученные» средства.
Сообщения от жуликов получили уже несколько кемеровчан. Горожане просят друг друга быть внимательней и рассказать о мошенниках старшему поколению.
Ранее ВашГород.ру рассказывал об автомобильных мошенниках в Кемерове.