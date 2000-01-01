В Новосибирске прошла церемония открытия кинокомпании Cinema Empire of Siberia. В ближайшие дни начнётся активная подготовка к съёмкам исторической картины. Создатели фильма обещают — премьеру увидят зрители не только в России, но и за рубежом.

Торжественное открытие сибирской компании прошло в конце декабря 2016 года, в этот же день презентовали проект полнометражного фильма про Древнюю Грецию. Как рассказал ВашГород.ру владелец кинокомпании и режиссёр фильма Митхун Бабаев, усиленная подготовка к съёмкам начнётся с января, а в июне уже появятся первые кадры.

— Названия у фильма пока нет — это очень важно, и мы не хотим торопиться с выбором. Но мы делаем всё, чтобы премьера прошла не только в России. Сейчас ведём переговоры с зарубежными компаниями, — пообещал режиссёр.

Напомним, в декабре ВашГород.ру писал о кастинге для участия в фильме. Создатели набирали в Новосибирске всю съёмочную команду — от актёров до декораторов. Как уверяет Митхун Бабаев, в фильме будет всё своё — и костюмы, и декорации, и музыка. Специалистов «со стороны» привлекать не станут.