Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#НОВЫЙГОД #ВОПРОСДНЯ
Кемеровчанин пропал без вести после рождественской службы

Исторический фильм от сибирской кинокомпании покажут в России и за рубежом

Сегодня 17:45
158

В Новосибирске прошла церемония открытия кинокомпании Cinema Empire of Siberia. В ближайшие дни начнётся активная подготовка к съёмкам исторической картины. Создатели фильма обещают — премьеру увидят зрители не только в России, но и за рубежом.

Торжественное открытие сибирской компании прошло в конце декабря 2016 года, в этот же день презентовали проект полнометражного фильма про Древнюю Грецию. Как рассказал ВашГород.ру владелец кинокомпании и режиссёр фильма Митхун Бабаев, усиленная подготовка к съёмкам начнётся с января, а в июне уже появятся первые кадры.

— Названия у фильма пока нет — это очень важно, и мы не хотим торопиться с выбором. Но мы делаем всё, чтобы премьера прошла не только в России. Сейчас ведём переговоры с зарубежными компаниями, — пообещал режиссёр.

Напомним, в декабре ВашГород.ру писал о кастинге для участия в фильме. Создатели набирали в Новосибирске всю съёмочную команду — от актёров до декораторов. Как уверяет Митхун Бабаев, в фильме будет всё своё — и костюмы, и декорации, и музыка. Специалистов «со стороны» привлекать не станут.

Автор: Татьяна Жукова
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Митхун Бабаев
фильм премьера съемки проект новосибирская кинокомпания

Комментарии (2)

Добавить комментарий
Идиот 80 уровня
0 0
Шла по лесу колбаса,
Укусила вдруг оса.
Муха, йод, таранды-ды—
Он ведь тож с Караганды.

Колбаса-колбаса.
Колбаса-шпапаза.
Холодильник холодит.
Вентилятор вентилит.

Птичка по небу летит.
Кто-то ищет керамзит.
А колбасе всё пофиг—
По крышам прыгал Бобик.

Муха, мышка Микки Маус.
К нему рифму не поймаус.
Муха тоже вертолёт—
Чего только автор не наплетёт.

ответить
Димон
2 0
Мля, у меня на даче пугало красивее ...)) УЖААААААААААС !
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ