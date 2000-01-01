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В России вступили в силу новые штрафы за неуплату налогов

Сегодня 18:46
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С начала 2017 года в России вступили в силу новые штрафы за уклонение от налогов. Это касается только тех неплательщиков, кто не перечислял средства из-за отсутствия уведомления от налоговой и не сообщил о собственности в нужные органы.

Напомним, с 2014 года отсутствие уведомлений от налоговой не считается серьёзной причиной для отказа платить. Если квитанции не приходят, собственник должен до 31 декабря следующего года сам заявить в органы о машине, квартире и так далее.

Ранее в случае утаивания собственности в первый раз взимали 5 тысяч рублей. За повторное уклонение от налоговой можно было схлопотать штраф размером 20 тысяч рублей.

С 1 же января 2017 года с нерадивых россиян возьмут 20% от неоплаченной суммы, причём за каждый объект недвижимости.

Как сообщает РБК, граждане начнут платить меньше. Ведь чтобы штраф составил 5 тысяч рублей, долг должен быть 25 тысяч рублей. А среднее значение налога за квартиру или дом обычно исчисляется сотнями рублей.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://kakuznat.ru/
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Комментарии (3)

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fast
5 0
Как налог содрать так это сразу. А как что то делать на эти деньги так их нет.
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Настя
0 0
Как налог содрать так это сразу. А как что то делать на эти деньги так их нет.
Штраф же уменьшился.
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