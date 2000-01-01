Кемеровчанка Дарья разыскивает пропавшего после рождественской службы дядю. 70-летний мужчина ушёл вечером 6 января на рождественскую службу, и с тех пор его не видели.

Александр Николаевич Хлебников ушёл из дома на Тульской, 2 (Рудничный район) примерно в 20.00. Он направился в храм иконы Божией матери «Всех скорбящих радость» на проспекте Шахтёров и не вернулся.

Жена Александра подумала, что муж после службы поехал в гости к дочери. Та, в свою очередь, посчитала, что папа направился домой. Тревогу забили спустя сутки.

Сейчас телефон Александра недоступен, сообщили ВашГород.ру близкие пропавшего. По всей вероятности, сотовый просто разрядился.

В день пропажи мужчина на мужчине был в чёрный пуховик, шапку-ушанку, джинсы и чёрные ботинки на шнурках.

Поиском Александра уже занялась полиция. Тем не менее, если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, позвоните по телефону 8 951 598 35 69 (Дарья) или 02.