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Из-за наводнения россияне не могут улететь с Таиланда

Сегодня 08:00
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Туристы на тайском острове Самуи оказались в ловушке. Целый месяц там льют дожди, из-за чего операторы отменили многие рейсы. Среди застрявших гостей курорта есть и россияне.

Уровень воды на Самуи поднимается до 30−40 сантиметров. Пострадавших среди наших соотечественников нет, однако туристы замечают, что в местных магазинах кончаются продукты. Кроме того, ливни приносят с гор змей и ящериц, рассказала Лайфу отдыхающая на Самуи петербурженка.

В Ростуризме следят за ситуацией. Все находящиеся на острове россияне поддерживают контакт с туроператорами.

Несмотря на разгул стихии, россияне не теряют бодрого расположения духа. Туристы из Петербурга прислали Фонтанке фото и видео, где они плавают на затопленных улицах со спасательным кругом.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Фонтанка
туризм Таиланд наводнение Самуи

Комментарии (1)

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Я я. Дас ис фантастиш.
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На свете нет ничего более увлекательного, чем наблюдать за стихией и идиотами, которые неумело пытаются ей противостоять.
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