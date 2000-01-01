Туристы на тайском острове Самуи оказались в ловушке. Целый месяц там льют дожди, из-за чего операторы отменили многие рейсы. Среди застрявших гостей курорта есть и россияне.

Уровень воды на Самуи поднимается до 30−40 сантиметров. Пострадавших среди наших соотечественников нет, однако туристы замечают, что в местных магазинах кончаются продукты. Кроме того, ливни приносят с гор змей и ящериц, рассказала Лайфу отдыхающая на Самуи петербурженка.

В Ростуризме следят за ситуацией. Все находящиеся на острове россияне поддерживают контакт с туроператорами.

Несмотря на разгул стихии, россияне не теряют бодрого расположения духа. Туристы из Петербурга прислали Фонтанке фото и видео, где они плавают на затопленных улицах со спасательным кругом.