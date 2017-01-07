Двусмысленная реклама лапши быстрого приготовления «Доширак» на автобусе рассмешила новокузнечан. Внимательный горожанин Алексей Шишкин сфотографировал баннер и выложил снимок в «Инстаграм».

Фото опубликовано Алексей Шишкин (@shishkin2602) Янв 7 2017 в 6:38 PST

«Поможем детям с Доширак! Мне кто-нибудь объяснит, что это за диагноз такой „Доширак у детей“? Обожаю этих топовых пиар-менеджеров!» — написал новокузнечанин.

Как выяснил ВашГород.ру, рекламная акция «Поможем детям с Доширак» действительно проходила в России. Гражданам предлагали регистрировать в интернете коды, находящиеся внутри упаковки лапши, и участвовать в розыгрыше призов.

С каждого кода компания начисляла 1 рубль на помощь больным детям, как утверждали в анонсе. Однако на баннере это не указали, из-за чего слоган стал двусмысленным.

«Даёшь „Доширак“ каждому ребёнку!!! Гос. программа Д. А. Медведева», — подключился к обсуждению другой горожанин.

Снимок сделали 7 января. К слову, акция закончилась ещё в ноябре 2016 года.