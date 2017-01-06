Сегодня, 8 января, последний день новогодних каникул. Пришло время вспомнить, как кузбассовцы провели эти 9 нерабочих дней.

Самой насыщенной на события оказалась, конечно же, новогодняя ночь. И тут всех удивили крупнейшие города Кузбасса. В Новокузнецке неизвестные умудрились прокатиться на Кирова на сноубордах.

А кемеровские экстремалы встретили 2017-й на дне карьера.

И, конечно, кузбассовцы запускали салюты. Яркие огоньки попеременно вспыхивали на разных улицах города, радуя горожан.

Не обошлось и без происшествий. Кузбасс засветился на телеканале Рен-ТВ благодаря попавшему в окна жилого дома фейерверку.

Почти все кузбассовцы новогодними украшениями города остались довольны. А вот жители Новоильинского района в Новокузнецке в каникулы остались без праздничного настроения. Огни на главной ёлке района почему-то не загорались по вечерам.

Праздничное оформление города удивило междуреченцев. В частности, граждан порадовали надувные Дед Мороз и Снегурочка и пенопластовые фигуры.

Фото опубликовано Инна Ткачук / Inna Tkachuk (@it2203) Янв 5 2017 в 11:21 PST







Первые дни каникул встретили кузбассовцев снежной погодой. Осадки создавали не только романтичное настроение, но и огромные сугробы по всей области. Кое-где последствия разбушевавшейся погоды до сих пор не убрали.

Новокузнечане же, не теряя даром времени, принялись лепить из снега разнообразные фигуры.

А вскоре кузбассовцы вместе со всей страной принялись ностальгировать по временам СССР, когда 21-й век казался далёким и загадочным. Поводом к этому стал советский диафильм о 2017-м, выпущенный в 1960-м году. И, как обычно бывает, ожидания и мечты мало совпали с реальностью.

В общем, новогодние каникулы кузбассовцы провели на славу. Осталось только надеяться, чтобы так же легко и радостно началась рабочая неделя.