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В Кузбассе ожидается ухудшение погодных условий

Сноубординг, не горящая ёлка и надувной Дед Мороз: как кузбассовцы провели новогодние каникулы

Сегодня 10:20
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Сегодня, 8 января, последний день новогодних каникул. Пришло время вспомнить, как кузбассовцы провели эти 9 нерабочих дней.

Самой насыщенной на события оказалась, конечно же, новогодняя ночь. И тут всех удивили крупнейшие города Кузбасса. В Новокузнецке неизвестные умудрились прокатиться на Кирова на сноубордах.

А кемеровские экстремалы встретили 2017-й на дне карьера.

И, конечно, кузбассовцы запускали салюты. Яркие огоньки попеременно вспыхивали на разных улицах города, радуя горожан.

Не обошлось и без происшествий. Кузбасс засветился на телеканале Рен-ТВ благодаря попавшему в окна жилого дома фейерверку.

Почти все кузбассовцы новогодними украшениями города остались довольны. А вот жители Новоильинского района в Новокузнецке в каникулы остались без праздничного настроения. Огни на главной ёлке района почему-то не загорались по вечерам.

Праздничное оформление города удивило междуреченцев. В частности, граждан порадовали надувные Дед Мороз и Снегурочка и пенопластовые фигуры.



Первые дни каникул встретили кузбассовцев снежной погодой. Осадки создавали не только романтичное настроение, но и огромные сугробы по всей области. Кое-где последствия разбушевавшейся погоды до сих пор не убрали.

Новокузнечане же, не теряя даром времени, принялись лепить из снега разнообразные фигуры.

А вскоре кузбассовцы вместе со всей страной принялись ностальгировать по временам СССР, когда 21-й век казался далёким и загадочным. Поводом к этому стал советский диафильм о 2017-м, выпущенный в 1960-м году. И, как обычно бывает, ожидания и мечты мало совпали с реальностью.

В общем, новогодние каникулы кузбассовцы провели на славу. Осталось только надеяться, чтобы так же легко и радостно началась рабочая неделя.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: скриншот видео
новогодние каникулы Новый год итоги Нового года

Комментарии (10)

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Яфйцыч
7 6
Позорно! Очень позорно вошли в новый год. Статья бредовая. Очевидно писалась под воздействием психотропных стимуляторов. А стоит снять розовые очки и вуаля....Новокузнецк стал убожеством. Грязь. Нищита. Кругом одни алконафты. Физиономии с метастазами идиотизма. Беззубые улыбки. Трэш синема. Несменяемые престарелые рожи одних и тех же комиков и бабки пугалки с экрана дуроскопа. Заезженная попса из динамиков. Везде эксплуатация всего и всякого ради денег. Зажравшимся мордам чиновников не помогает даже формат 16:9. Наука убита. Мошенничество процветает во всех сферах. Настоящий театр абсурда. И сцена готовая - ни света ни тени - все условия для пляски сатаны.
ответить
Имя есть
1 3
Позорно! Очень позорно вошли в новый год. Статья бредовая. Очевидно писалась под воздействием психотропных стимуляторов. А стоит снять розовые очки и вуаля....Новокузнецк стал убожеством. Грязь. Нищита. Кругом одни алконафты. Физиономии с метастазами идиотизма. Беззубые улыбки. Трэш синема. Несменяемые престарелые рожи одних и тех же комиков и бабки пугалки с экрана дуроскопа. Заезженная попса из динамиков. Везде эксплуатация всего и всякого ради денег. Зажравшимся мордам чиновников не помогает даже формат 16:9. Наука убита. Мошенничество процветает во всех сферах. Настоящий театр абсурда. И сцена готовая - ни света ни тени - все условия для пляски сатаны.
Как же тебе тяжело жить с такими взглядами и мыслями.......Изменить свое восприятие мира- задача не из легких. Тут нужна работа над собой. А тебе это надо? Нет! А зачем? Видеть один негатив, не замечая положительного - удел тех, кто не готов бороться за лучшее, начиная с себя.
Сочувствую.....
ответить
Имя
1 3
Позорно! Очень позорно вошли в новый год. Статья бредовая. Очевидно писалась под воздействием психотропных стимуляторов. А стоит снять розовые очки и вуаля....Новокузнецк стал убожеством. Грязь. Нищита. Кругом одни алконафты. Физиономии с метастазами идиотизма. Беззубые улыбки. Трэш синема. Несменяемые престарелые рожи одних и тех же комиков и бабки пугалки с экрана дуроскопа. Заезженная попса из динамиков. Везде эксплуатация всего и всякого ради денег. Зажравшимся мордам чиновников не помогает даже формат 16:9. Наука убита. Мошенничество процветает во всех сферах. Настоящий театр абсурда. И сцена готовая - ни света ни тени - все условия для пляски сатаны.
И, кстати, займись своим русским. Глядишь, в обучении, за делом, жизнь заиграет новыми красками
ответить
Яфйцыч
3 1
Как же тебе тяжело жить с такими взглядами и мыслями.......Изменить свое восприятие мира- задача не из легких. Тут нужна работа над собой. А тебе это надо? Нет! А зачем? Видеть один негатив, не замечая положительного - удел тех, кто не готов бороться за лучшее, начиная с себя.
Сочувствую.....
Себе посочувствуй глупая женщина. Жить в овне и радоваться переливами коричневого это твой удел. Тут конечно серьезная работа нужна над собой. А менять надо не свое восприятие к миру, а сам мир. Марганец делает свое дело.
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?
1 0
И, кстати, займись своим русским. Глядишь, в обучении, за делом, жизнь заиграет новыми красками
Чья жизнь, где заиграет и какими красками, в ультрафиолете и рентгеновском жестком? Ага, Типа у иностранцев жизнь полный ноль от не знания русского. Вроде взрослая, а так и не догадалась дверь открыть и выйти из своего тесного выдуманного мирка во внеший настоящий
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z
1 0
Хорошее настроение, это когда даже тупые статьи не бесят, а веселят?
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Имя есть
0 1
Себе посочувствуй глупая женщина. Жить в овне и радоваться переливами коричневого это твой удел. Тут конечно серьезная работа нужна над собой. А менять надо не свое восприятие к миру, а сам мир. Марганец делает свое дело.
Флаг тебе! Меняй свой овняный мир! Давно пора было этим заняться!

Мой мир иной.
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Имя есть
0 0
Себе посочувствуй глупая женщина. Жить в овне и радоваться переливами коричневого это твой удел. Тут конечно серьезная работа нужна над собой. А менять надо не свое восприятие к миру, а сам мир. Марганец делает свое дело.
Закон слияния — подобное притягивает подобное

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Яфйцыч
0 0
Флаг тебе! Меняй свой овняный мир! Давно пора было этим заняться!

Мой мир иной.
Вот и исчезни старая стерва.
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Яфйцыч
0 0
Закон слияния — подобное притягивает подобное

Да да да. То то ты отлипнуть не можешь.
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