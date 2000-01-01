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В Кузбассе ожидается ухудшение погодных условий

В Кузбассе ожидается ухудшение погодных условий

Сегодня 13:00
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Сегодня, 8 января, синоптики обещают в Кузбассе ухудшение погодных условий. В области ожидается гололедица, метели и плохая видимость.

МЧС по Кузбассу советует гражданам по возможности отказаться от поездок на личном авто на дальние расстояния. Если вы всё-таки собрались в дорогу, возьмите с собой тёплые вещи, еду и воду.

Водителям советуют быть предельно осторожными, учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда, выбирать скорость движения, дистанцию, боковой интервал, исходя из конкретных погодных условий.

Пешеходов просят переходить дорогу в предназначенных для этого местах и носить в тёмное время суток светоотражающие предметы.

В Кузбассе участились происшествия от схода снежных масс и сосулек с крыш. Спасатели рекомендуют гражданам быть осторожными при передвижении возле зданий и при парковке возле них автомобилей.

Кузбассовцам также советуют обходить места, обозначенные предупредительными лентой или табличкой.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: my-ivanovo.ru
МЧС ухудшение погодных условий предупреждение МЧС

Комментарии (3)

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В Кузнецке половина домов лентами обвешано. Можно подумать, что народ облетать умеет. Или лента, или на тротуаре не пройти! Заносы и каша! Который день дворников не видать.
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Антон
0 0
Зафонтанировал мчсовский гейзер коричневой субстанции. Сейчас всех обдаст.
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