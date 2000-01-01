Сегодня, 8 января, синоптики обещают в Кузбассе ухудшение погодных условий. В области ожидается гололедица, метели и плохая видимость.

МЧС по Кузбассу советует гражданам по возможности отказаться от поездок на личном авто на дальние расстояния. Если вы всё-таки собрались в дорогу, возьмите с собой тёплые вещи, еду и воду.

Водителям советуют быть предельно осторожными, учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда, выбирать скорость движения, дистанцию, боковой интервал, исходя из конкретных погодных условий.

Пешеходов просят переходить дорогу в предназначенных для этого местах и носить в тёмное время суток светоотражающие предметы.

В Кузбассе участились происшествия от схода снежных масс и сосулек с крыш. Спасатели рекомендуют гражданам быть осторожными при передвижении возле зданий и при парковке возле них автомобилей.

Кузбассовцам также советуют обходить места, обозначенные предупредительными лентой или табличкой.