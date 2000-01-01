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Новокузнечане ищут свидетелей ДТП

Сегодня 16:13
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Новокузнечанка Оксана просит откликнуться возможных свидетелей аварии с участием авто «УАЗ Патриот». ДТП произошло 6 января на Запсибовском перегоне.

Авария случилась примерно в 10.20. По словам горожанки, они с сыном на машине «УАЗ Патриот» двигались за троллейбусом, как вдруг авто выкинуло из колеи и начало крутить.

«Машина ушла в бровку, потом нас выкинуло на полосу, как из города ехать на Запсиб, и там мы столкнулись с серой иномаркой. Номер разглядеть не успели», — сообщила ВашГород.ру Оксана.

В аварии никто не пострадал. Однако машина новокузнечан сильно повреждена. По словам Оксаны, о втором участнике ДТП они знают только то, что он из Кемерова и находился в командировке.

Новокузнечанка просит откликнуться водителей, у которых есть запись с видеорегистратора с этой аварией. Звонить по телефону 8−983−226−31−47 (Оксана).

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: nowtoday.ru
дтп поиск свидетелей нужны свидетели

Комментарии (2)

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Шорка
1 2
Ибо автомобиль должен ехать по автодороге а не по рельсам! Дура сама и чуть ребенка не угробила...я б на месте той встречки тебя так размотала, о руле забыла бы навечно
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serega3308 748
4 0
Ибо автомобиль должен ехать по автодороге а не по рельсам! Дура сама и чуть ребенка не угробила...я б на месте той встречки тебя так размотала, о руле забыла бы навечно
ну ты ШОРКА по каким рельсам троллейбус по асфальту ездит)))
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