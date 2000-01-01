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Пачки сигарет в 2017 году поменяются ещё больше

Сегодня 17:19
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В 2017 году пачки сигарет сильно изменятся. Отталкивающие фотографии на них займут 50% общей площади. Это связано с тем, что в текущем году подходит к концу переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию.

Жуткие картинки на упаковках теперь напечатают с обеих сторон. Также производителям запретят использовать маркировку «лёгкие», «суперлёгкие», «экстра» и так далее.

Такие надписи якобы вводят людей в заблуждение по поводу вреда курения, пишет novokuznetsk.su. По этой же причине исчезнут надписи о количестве смолы, никотина и CO2 в сигаретах.

Помимо этого, на пачках запретят печатать изображения вишен, клубники, яблок, кофе и других продуктов. Из-за таких картинок граждане якобы ассоциируют табак с чем-то полезным и вкусным. Исключение сделали для ментола.

Но и это не все изменения. По новым правилам, производители не смогут помещать в упаковки вкладыши с акциями и розыгрышами призов.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о повышении акцизов на табак в 2017 году.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: sg.news.yahoo.com
сигареты табак

Комментарии (4)

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1
3 0
Каждый месяц цену удваивайте. К концу года будет реальный результат.
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5
2 0
Курящий человек прекрасно знает что несет вред своему здоровью ( но это его выбор),а вот то что едет люди незнают. Судя по рекламе у нас вся еда натуральная, свежая ( и многие в это верят). Так лучше бы под контроль взяли питание и экологию.
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Ми
0 0
Каждый месяц цену удваивайте. К концу года будет реальный результат.
Ты в это веришь? Водка дорогая и что пить меньше стали, продукты каждый месяц цена удивляет кто-то есть меньше стал?
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