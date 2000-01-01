В 2017 году пачки сигарет сильно изменятся. Отталкивающие фотографии на них займут 50% общей площади. Это связано с тем, что в текущем году подходит к концу переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию.

Жуткие картинки на упаковках теперь напечатают с обеих сторон. Также производителям запретят использовать маркировку «лёгкие», «суперлёгкие», «экстра» и так далее.

Такие надписи якобы вводят людей в заблуждение по поводу вреда курения, пишет novokuznetsk.su. По этой же причине исчезнут надписи о количестве смолы, никотина и CO2 в сигаретах.

Помимо этого, на пачках запретят печатать изображения вишен, клубники, яблок, кофе и других продуктов. Из-за таких картинок граждане якобы ассоциируют табак с чем-то полезным и вкусным. Исключение сделали для ментола.

Но и это не все изменения. По новым правилам, производители не смогут помещать в упаковки вкладыши с акциями и розыгрышами призов.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о повышении акцизов на табак в 2017 году.