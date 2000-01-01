Владимир Путин обратился к представителям Центробанка с рекомендациями изучить ставки по кредитам. Предложение президента России касается займов, которые даются регионам страны.

«Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам Российской Федерации кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение», — сообщается в документе.

Поручение должно быть исполненным до 1 марта 2017 года. Отметим, регионы России вынуждены всё чаще брать кредиты, чтобы сводить концы с концами.