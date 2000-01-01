В 2017 году больше, чем у других вырастут зарплаты у представителей высокотехнологичных специальностей. Об этом пишет Российская газета со ссылкой на данные сервиса по поиску работы и сотрудников Superjob.

Эксперты ожидают, что по сравнению с предыдущим годом в российских компаниях будет меньше сокращений. А в экономически благополучных компаниях работодатели решатся на индексацию зарплат.

В IT-сфере заработная плата вырастет у мобильных разработчиков, специалистов кибербезопасности и аналитиков Big Data, считают эксперты Superjob. Поднимут вознаграждение успешным специалистам по продаже услуг и высокотехнологичных продуктов. Ожидается высокий спрос на специалистов по внутрикорпоративному обучению и HR-аналитиков со знанием сферы информационных технологий. Соответственно, этим специалистам работодатели готовы повышать оплату труда.

Годовой прирост числа новых вакансий может составить до 10%. По прогнозам аналитиков Superjob, в 2017 году можно надеяться на урегулирование рынка труда.