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Сколько раз в жизни человек занимается сексом — учёные

Сегодня 00:41
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Ученые провели наблюдение, в ходе которого выяснили, сколько раз в жизни среднестатистический человек занимается сексом. Также эксперимент показал, как часто люди встречают свою любовь, сообщает vladtime.ru.

В общей сложности человек за свою жизнь 5 778 раз занимается сексом. Специалисты также рассчитали, что люди влюбляются около 6,5 раз за жизнь и меняют порядка восьми возлюбленных.

Кроме этого, специалисты выяснили, что каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал на себе безответную любовь. Так, например, «разбитое сердце» может оказаться у человека еще в возрасте 4−5 лет, во время посещения детского садика.

Напомним, ранее американские исследователи провели масштабные исследования и выяснили, почему люди любят секс.

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: fx-fp.ru
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Комментарии (5)

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Рекомендую
0 2
Классная тема! Побольше бы таких новостей!
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Дмитрий
3 0
Остается один вопрос: кто всю жизнь стоял со свечкой?
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Серый
0 0
У янки свои ценности... Они все умеют посчитать! )))...
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Серый
0 0
А так как у нашей нации со счётом вообще плохо, то и не стоит заморачиваться по потому поводу! Все наше! )))
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Серый
0 0
Могу добавить ещё вот что: среднестатистический человек в России не живёт даже 30.000 дней... Вот и считайте! )))
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