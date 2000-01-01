Ученые провели наблюдение, в ходе которого выяснили, сколько раз в жизни среднестатистический человек занимается сексом. Также эксперимент показал, как часто люди встречают свою любовь, сообщает vladtime.ru.

В общей сложности человек за свою жизнь 5 778 раз занимается сексом. Специалисты также рассчитали, что люди влюбляются около 6,5 раз за жизнь и меняют порядка восьми возлюбленных.

Кроме этого, специалисты выяснили, что каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал на себе безответную любовь. Так, например, «разбитое сердце» может оказаться у человека еще в возрасте 4−5 лет, во время посещения детского садика.

Напомним, ранее американские исследователи провели масштабные исследования и выяснили, почему люди любят секс.