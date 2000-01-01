Примерно к 9 января большая часть россиян наконец отходит от диеты «Новогодние каникулы», состоящей из оливье-телевизора-телевизора-селёдки под шубой. Люди выходят на работу и с ужасом замечают, что старые джинсы не сходятся, а платье вдруг жмёт в талии.

И горе тому, кто вздумает взвеситься. Безжалостный аппарат может показать до 5 наетых килограммов! Вот тебе и бабушкин рыбный пирог… Но паниковать и резко переходить на одну гречку и кефир не стоит. Лучше воспользуйтесь советами от ВашГород.ру.

Как правило, большая часть от прибавленных кило — это не жир, а непереваренные остатки пищи и вода. Организм от них избавится, главное — помочь ему в этом. Предлагаем 5 лёгких шагов, чтобы начать похудение после каникул.

1) С глаз долой!

Если у вас в свободном доступе находятся конфеты, копчёная колбаса или другое лакомство, не удивляйтесь лишним «бубликам» на животе. Сложно устоять перед тем, что постоянно видишь. Поэтому оставшиеся после праздников «вредности» лучше упрятать подальше в шкаф. Элементарно и помогает. Правда, это работает лишь для «долговечных» вкусностей, которые можно убрать в холодильник и в следующий раз достать через месяц.

2) Вода

Без неё, как говорится, ни туды и ни сюды. И ведь не врут: чистая вода крайне полезна для организма. Заведите себе привычку выпивать по стакану или половинке за полчаса до приема пищи, и вы съедите меньше. Это связано с тем, что организм нередко путает жажду с голодом, а мы и рады лишний раз покушать.

3) Отруби

Пшеничные, овсяные или ржаные. Отруби помогут кишечнику быстрее избавиться от всех непереваренных остатков. А ещё ложка отрубей перед едой с молоком или кефиром частично наполнит желудок, и вы опять же скушаете меньше.

4) Не спешим

Приём пищи на ходу не позволяет насладиться ею в полной мере и ощутить сытость. Попробуйте постепенно увеличивать время обедов и жевать медленнее. Постарайтесь отбросить во время еды мысли о делах. Сосредоточьтесь на вкусе и запахе, и вы заметите, что насыщение приходит быстрее.

5) Полчаса «на раздумья»

После еды тянет побаловать себя «вкусняшкой»? Стоп. Подождите 20−30 минут. Обычно этого времени хватает, чтобы ощутить сытость.

Эти простые советы помогут вашему организму оправиться от праздничной объедаловки и прийти в рабочий режим. Однако быстрых результатов ждать не стоит, поделился с ВашГород.ру эксперт.

«Несложных способов похудеть не бывает. Самое главное — регулярное занятие спортом и правильное питание. Помните: наесть килограммы проще, чем избавиться от них. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!» — говорит профессиональный массажист, специалист в области питания и снижения веса Виталий Колупаев.

И напоследок: не бросайтесь резко в похудение. Начать новую жизнь сразу довольно нелегко, как уже сообщал ВашГород.ру. Делайте всё постепенно и понемногу, и успех обеспечен.