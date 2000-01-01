Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Кузбассе ожидается ухудшение погодных условий

Эксперты прогнозируют резкое повышение цен на автомобили

Сегодня 08:56
661

В России ожидается значительный рост цен на автомобили, а их число сильно сократится. К такому выводу пришёл эксперт авторынка и главный редактор издания AMSRUS Сергей Асланян. Об этом сообщает издание «Экономика сегодня».

По прогнозам экспертов к таким результатам приведёт система экстренного реагирования «ГЛОНАСС», которую с 2017 года вводит государство.

Сергей Асланян считает, что новый закон заставит некоторых автопроизводителей, например «Бентли», просто отказаться от ввоза своих машин на территорию России. Компаниям будет невыгодно переоборудовать автомобили премиум-класса ради продажи нескольких экземпляров.

На сегодняшний день оборудовать свои автомобили системой «ГЛОНАСС» согласились такие компании, как «Мерседес», «Фольксваген» и «Хендай».

Эксперт предполагает, что сильнее подорожают дешевые машины. «Дилеры будут поднимать цены на машины где-то раз в квартал», — считает Асланян. Раньше автопроизводители делали это примерно два раза в год. Средняя стоимость автомобиля повысится с 1,37 миллиона рублей до 1,5—1,6 миллиона.

Напомним, введение нового закона сильно ограничивает импорт подержанных иномарок в Россию, как для юридических, так и для частных лиц. Ограничения коснутся не только России, но и всех стран Таможенного союза: Белоруссии и Казахстана.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://molbuk.ua
автомобили автомобили подорожают ввоз автомобилей

Комментарии (6)

Добавить комментарий
stek
0 2
Нужно, как в Советское время, искусственно ограничивать количество авто на дорогах. Либо строить новые дороги и расширять существующие. Дешевле ограничивать.....)
ответить
Дон Хенаро 35501
5 2
Нужно, как в Советское время, искусственно ограничивать количество авто на дорогах. Либо строить новые дороги и расширять существующие. Дешевле ограничивать.....)
Нужно гнать поганой метлой такое правительство во главе с президентом и премьер министром....
ответить
z
0 0
Вводить ограничение на автомобили в самой большой стране, это не только бессмысленно, но опасно. Обязанность оснащать системой Глонасс автомобили произведенные после 1 января 2017 года, это хорошая техническая инициатива государства, и все понимают, что ее будут решать за счет конечных потребителей. Затраты, не более 25 000 рублей, так было озвучено. Дикие цифры от экспертов, это попытка вызвать ажиотаж к покупке. Вот только уже опозданулись со статьей, мы уже в 2017 году.
ответить
1212
2 1
Дон Хенаро:
Нужно гнать поганой метлой такое правительство во главе с президентом и премьер министром....
гони ...
ответить
Прохожий
1 0
Как обычно очередной кремлевский сынок наварится!
ответить
ню-ню
0 0
Дон Хенаро:
Нужно гнать поганой метлой такое правительство во главе с президентом и премьер министром....
а в чём проблема-то?
или поганой метлы нет?
могу одолжить.
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ