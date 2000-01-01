В России ожидается значительный рост цен на автомобили, а их число сильно сократится. К такому выводу пришёл эксперт авторынка и главный редактор издания AMSRUS Сергей Асланян. Об этом сообщает издание «Экономика сегодня».

По прогнозам экспертов к таким результатам приведёт система экстренного реагирования «ГЛОНАСС», которую с 2017 года вводит государство.

Сергей Асланян считает, что новый закон заставит некоторых автопроизводителей, например «Бентли», просто отказаться от ввоза своих машин на территорию России. Компаниям будет невыгодно переоборудовать автомобили премиум-класса ради продажи нескольких экземпляров.

На сегодняшний день оборудовать свои автомобили системой «ГЛОНАСС» согласились такие компании, как «Мерседес», «Фольксваген» и «Хендай».

Эксперт предполагает, что сильнее подорожают дешевые машины. «Дилеры будут поднимать цены на машины где-то раз в квартал», — считает Асланян. Раньше автопроизводители делали это примерно два раза в год. Средняя стоимость автомобиля повысится с 1,37 миллиона рублей до 1,5—1,6 миллиона.

Напомним, введение нового закона сильно ограничивает импорт подержанных иномарок в Россию, как для юридических, так и для частных лиц. Ограничения коснутся не только России, но и всех стран Таможенного союза: Белоруссии и Казахстана.