В Юргинском районе на трассе столкнулись легковой автомобиль и фура. В результате аварии погиб водитель легковушки и двое детей 4 и 7 лет, которые находились в машине. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Смертельное ДТП произошло накануне, 8 января, около 15 часов на трассе Новосибирск-Иркутск на территории Юргинского района.

Водитель автомобиля «Лада-2114» ехал из Кемерова в сторону Новосибирска. По предварительной информации, он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал по полосу встречного движения. Там «Лада» столкнулась с грузовым автомобилем «Фредлайнер».

В результате аварии погиб 36-летний водитель легкового автомобиля и две девочки-пассажирки 4 и 7 лет. Кроме того, в салоне машины находились 34-летняя женщина и 6-летний мальчик, которые сейчас находятся больнице с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства автоаварии.

Напомним, накануне, 8 января, МЧС по Кузбассу советовало гражданам по возможности отказаться от поездок на личном авто на дальние расстояния. Тем, кто всё же соберётся в дорогу, рекомендовали быть предельно осторожными, учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда, выбирать скорость движения, дистанцию, боковой интервал, исходя из конкретных погодных условий.