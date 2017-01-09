Работа в барах-партнерах компании «Public Group»: новые друзья, полезные навыки и приличные деньги

Твое 18-летие — прекрасный повод найти первую достойную работу, чтобы можно было совмещать ее с учебой в колледже или институте — такое нескучное занятие с хорошим заработком и отличным коллективом. Думаешь, подобное место не существует? В начале 2017 года в городе Новокузнецк откроется один из баров-партнеров компании «Public Group», и мы сможем убедить тебя в обратном! Все самое главное о работе официантов и других членов команды «Public Group» — в фоторепортаже.

Бар «DOSKI» — один из баров-партнеров компании «Public Group» — откроется в начале 2017 г. в ТЦ «Юность» на проспекте Металлургов 16.

Успех любого заведения, занимающегося ресторанным бизнесом, во многом зависит от качества обслуживания. Поэтому подготовке персонала, работающего с посетителями, в барах-партнерах компании «Public Group» уделяют особое внимание.

Быть официантом — почти искусство. Профессиональный официант назубок знает состав любого блюда из меню, его вес и сочетание с напитками. На работе он никогда не теряет самообладания, тонко чувствует гостей и точно определяет, что им предложить.

Как же достичь подобного мастерства? Рецепт прост: приложить все желание, подкрепить его терпением и старанием; практиковать навыки общения, управления временем, тренировать память. Учитесь у наших профессионалов — и тогда все получится!

Попасть в команду баров-партнеров «Public Group» могут молодые люди от 18 лет. Для новичков в компании разработана система обучения. Теоретические знания почти сразу закрепляются на практике, под руководством опытных и дружелюбных наставников.

Период адаптации занимает два месяца, после чего стажер сдает аттестацию. Только отличник, знающий без запинки свои обязанности и стандарты работы в компании, этикет и меню, прошедший корпоративные тренинги, может стать настоящим официантом!

Роман Шмаков — студент, 20 лет. В свободное от учебы и работы время зубрит позиции меню. «Не хочется схватить неуд по аттестации, — делится он. — Работаю в компании уже почти два месяца. Больше всего нравится коллектив, чуткие наставники и щедрые чаевые — постоянные и приятные „спутники“ профессии».

Прошедшие аттестацию официанты получают надбавки к заработной плате.

По словам сотрудников баров-партнеров у них высокий месячный доход, что позволяет считать эту работу не подработкой, а основным местом деятельности.

«Ежемесячно мы проводим конкурсы среди сотрудников — это может быть продажа конкретных позиций или сравнение показателей среди заведений-партнеров, — сообщают в администрации бара. — Лучшие коллективы поощряются ценными призами».

Анна Тинина — студентка, 20 лет. Обожает атмосферу здорового соперничества. Говорит, что это здорово мотивирует и сплачивает коллектив. Знает почти всех постоянных гостей по именам. Мечтает с позиции хостес перейти к должности менеджера смены.

Бары-партнеры «Public Group» дорожат репутацией добросовестного работодателя. Прозрачная система оплаты труда, официальное трудоустройство, полный социальный пакет и своевременная выплата заработной платы — это сильные аргументы.

Труд персонала заведений-партнеров оплачивается достойно. Ребята, имея стабильный заработок, ведут активный образ жизни, путешествуют, занимаются спортом. Многие переезжают от родителей хоть и в съемное, но зато в отдельное жилье.

Бары-партнеры «Public Group» ждут талантливых сотрудников на должность повара, менеджера смены, официанта, бармена. Стань частью большой сплоченной и дружной команды! Позвони, напиши, а лучше приходи к нам на собеседование.

Новокузнецк

BAR «DOSKI»

пр. Металлургов, 16

561−222

8−913−484−60−48

vk.com/bardoski42

www.instagram.com/doski42/

Отдел персонала: 8−913−912−32−67

personal@publicgroup.club



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Сайт: www.pg-bar.ru