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Концепцию пенсионной реформы в России снова изменили

Сегодня 10:25
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Центробанк и Пенсионный фонд России скорректировали накопительную часть пенсии граждан. Изменение касается «молчунов»: их будут автоматически подключать к новой системе. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

Ранее предполагалось, что если «молчуны» не заявляют о переводе средств в негосударственный пенсионный фонд, то их деньги переводят в баллы и направляют в страховую часть. Теперь «молчуны» и люди, чьи накопления находятся в НПФ, будут подключены к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) по умолчанию. Только тот, кто сам откажется от накопительной пенсии и отпишется от ИПК, попадёт в страховую часть. Предполагается, что таких людей будет совсем немного.

Отмечается, что концепция юридически проработана и отказываться от нее Минфин уже не будет.

Напомним, с января 2015 года 1 января 2015 года пенсию в системе обязательного пенсионного страхования начали рассчитывать по-новому. Трудовую пенсию изменили на страховую и накопительную. Для расчета страховой пенсии по новым правилам впервые ввели понятие «индивидуальный пенсионный коэффициент» (пенсионный балл), которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: svopi.ru
пенсия пенсионная реформа

Комментарии (3)

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Сталин
15 0
эта позорная власть всегда все делает с выгодой для себя и своих карманов. Народ опять нае..ли.
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stek
2 0
Запутали народ уже - дальше некуда.....
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продуманный
0 0
Запутали народ уже - дальше некуда.....
так это специально делается, чтобы быдло нихрена не понимало. пока ты разбираешься с прошлыми изменениями и думаешь, как бы тебе не остаться без пенсии, колониальная администрация уже пишет новые правила, чтобы ты не успел очухаться и с выпученными шарами перед новым годом метался как угарелый и думал, как тебе выжить в условиях псевдо-реформ . ну тебе ж больше делать-то нехрен, как по 10 раз в году разбираться с кучами законов, которые в угоду кучке колонизаторов печатает взбесившийся принтер.
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