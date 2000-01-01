Минздрав разработал новый антитабачный закон. Инициатива расширяет список запретных для курения мест, а также не разрешает продажу табака россиянам, рожденным в 2015 году и позднее, даже после того, как они станут совершеннолетними. Об этом сообщает газета «Известия».

Цель нового закона — в конечном итоге добиться отсутствия спроса на сигареты, чтобы табак исчез с рынка. Главным нововведением законопроекта является запрет на продажу табака людям, рожденным в 2015 году и позднее, даже после достижения ими совершеннолетия. Таким образом, сегодняшние дети сохранят независимость от табака на всю жизнь.

Также законопроект вводит полный запрет на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, на остановках и на расстоянии 3 метров от них. Нельзя будет курить на расстоянии 3 метров от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах и даже в личном автомобиле в присутствии детей.

Документ Минздрав уже отправил в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры и некоторые другие министерства и ведомства для рассмотрения.

Изменения могут вступить в силу в 2033 году.

Напомним, эксперты прогнозируют повышение цен на сигареты в 2017 году. Стоимость пачки сигарет может значительно вырасти. Это связано с повышением акциза на табачную продукцию. Госдума уже одобрила законопроект по увеличению акцизов на все виды табачной продукции. Установленные ранее на 2017 год ставки акцизов было предложено увеличить на 10%, а на 2018 и 2019 годы проиндексировать на 10% к предыдущему году.