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Минздрав России разработал проект о запрете табака

Сегодня 11:28
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Минздрав разработал новый антитабачный закон. Инициатива расширяет список запретных для курения мест, а также не разрешает продажу табака россиянам, рожденным в 2015 году и позднее, даже после того, как они станут совершеннолетними. Об этом сообщает газета «Известия».

Цель нового закона — в конечном итоге добиться отсутствия спроса на сигареты, чтобы табак исчез с рынка. Главным нововведением законопроекта является запрет на продажу табака людям, рожденным в 2015 году и позднее, даже после достижения ими совершеннолетия. Таким образом, сегодняшние дети сохранят независимость от табака на всю жизнь.

Также законопроект вводит полный запрет на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, на остановках и на расстоянии 3 метров от них. Нельзя будет курить на расстоянии 3 метров от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах и даже в личном автомобиле в присутствии детей.

Документ Минздрав уже отправил в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры и некоторые другие министерства и ведомства для рассмотрения.

Изменения могут вступить в силу в 2033 году.

Напомним, эксперты прогнозируют повышение цен на сигареты в 2017 году. Стоимость пачки сигарет может значительно вырасти. Это связано с повышением акциза на табачную продукцию. Госдума уже одобрила законопроект по увеличению акцизов на все виды табачной продукции. Установленные ранее на 2017 год ставки акцизов было предложено увеличить на 10%, а на 2018 и 2019 годы проиндексировать на 10% к предыдущему году.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: polit.pro
курение антитабачный закон

Комментарии (7)

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хмырь
4 0
Смешно.не правда ли смешно,друзья?ну,хочет идиот себя убивать,вдыхая в себя ядовитый дым,ну,зачем мешать естественному отбору?больше проблем в стране не осталось?
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stek
14 0
По-моему, люди больше мрут от нервов и не правильного питания, чем от табака.....
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...
5 0
очередной псевдо-закон aka имитация бурной деятельности. это тоже самое как если бы неграм запретили купание на "белых" пляжах. банальная дискриминация. а учитывая, что в рашке, как ни в одной другой "европейской" стране, действует сигаретное лобби + государств получает гигантские деньги от акцизов и налогов, то можно только поржать над этой новостью.

царь дал правительству отмашку на предвыборную лапшу?
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02
4 0
Они сами-то верят, что в РОССИЙСКИХ реалиях человек никогда не захочет курить? Они видели, сколько стоит, например, разовое посещение бассейна? Или каково соотношение цен на книги к зарплате? Господи, какие дураки.
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виктор
0 0
Смешно.не правда ли смешно,друзья?ну,хочет идиот себя убивать,вдыхая в себя ядовитый дым,ну,зачем мешать естественному отбору?больше проблем в стране не осталось?
хмырь ,а ты представь себе что завтра народ перестанет пить и курить . то после завтра минздрав резко вспомнит как опасно пальмовое масло,сахар,соль,и что наше население безбожно страдает ожирением,и будешь ты работать за пачку ролтона. которую съеш в сухую ,потому что воду тоже надо экономить, поэтому надо на это все вести акцис. так что хмырь не трогал бы ты курящего бухарика .
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местный-2
1 0
Если хотя бы предположить,кто там на самом деле рулит ,то может оказаться,что Минздрав очень вреден и даже опасен для здоровья.
Сейчас нам открытым текстом говорят,что платить нужно больше за свои желания,а через 17 лет.....что там будет и кто там будет,никому не известно.
Наверно будут чипировать население прямо с рождения и любое желание получить удовольствие придется оплачивать в электронном виде.
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Серый
1 0
Все лучшие решения уже есть, и их нужно брать у других стран. Дармоедов на верхушке надо просто разогнать... И за каждое, повторюсь, ЗА КАЖДОЕ нововведение или закон - должны нести ответственность (в т.ч. и уголовную) определённые люди (или группа людей). Иначе никакого прогресса в стране... Стране нужен реформатор... Диктатор. Типа Петра Первого.
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