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Дворы Новокузнецка превратились в непроходимые джунгли

Сегодня 11:40
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После обильных снегопадов многие дворы Новокузнецка оказались недоступны для автомобилей, да и пройти пешком по снежной каше тоже проблематично. В редакцию сайта ВашГород.ру поступило множество обращений от горожан.

«Сегодня утром у нас во дворе застрял автомобиль Мерседес. Пришлось объезжать полдвора через снежные ухабы. Сам два раза чуть не зарюхался», — сообщил журналистам ВашГород.ру житель Новобайдаевского микрорайона.

Во многих дворах тракторы начали работать только в понедельник, 9 января. А некоторые автомобилисты сами расчищали себе проезд.

«8 января. пр. Октябрьский 23. Двор проходной, проездной, очень популярный… Управляющая компания „Инком-С“ вам не стыдно? Водители сами чистят себе дорогу. Две маленькие, хрупкие девочки, взялись за лопату, т.к. проехать, да и пройти, просто невозможно. Страшно подумать если вдруг кому-то нужна будет скорая помощь. А судя по крыше этого дома, она может пригодиться в любой момент!», — сообщила журналистам ВашГород.ру Ольга Тришкина.

«Многие пишут, что для уборки двора от снега, необходимо лишь желание и лопата. А что делать, если двор лопатами почистили, а подъезд к дому пролегает через другие дома? Простой пример, улица Кирова, проезд между домами 37,35а, 37а -центр Новокузнецка, престижный лицей № 111, парикмахерская, офтальмологическая клиника. По этой дороге едут машины в местный продуктовый магазин, в сельскую больницу. Кто должен чистить эту дорогу, если она никому не принадлежит, но по ней все хотят проехать? Звонки на горячую линию и в „Дороги Новокузнецка“ не принесли результата», — написал в редакцию ВашГород.ру Максим Бордунов.

Подобная ситуация наблюдается во всех районах Новокузнецка. Также из-за теплой погоды на карнизах домов образовались опасные сосульки.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: читатель ВашГород.ру
сосульки нечищенные дороги нечищенные дворы последствия снегопада

Комментарии (13)

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савиных м.и.
10 0
Признаться, я так же думал. В мои детские годы 50-60-х снег из городов не вывозили. Не помню этих авралов. Разбогатели коммунальщики, машины заимели, бульдозеры.
В сугробы во дворах дворники сметали, а весной раскидывали , чтоб быстрее таяло.
И посылать в Уфу делегатов, извините, чушь собачья. На халяву прокатиться хотят.
Мне всё мэра спросить хочется, за чей счет он в Сколково летает? Мне на производство разработанного эколекарства гранты не дают, разворовывают, сам мэр даже принимать не хочет, поручает ответ давать бездарной чиновнице, про которую я ему и рассказать хотел... Учитель, что с него возьмешь...
ответить
Читатель
7 5
Сейчас предполагаю начнется нытье в комментах, но хотелось бы сказать людям, начинайте с себя, у нас висело объявление с просьбой убрать машины со двора, что приедет техника убирать снег, но из всего двора убрал машину один сосед-инвалид, приехал экскаватор, ему развернуться не где было, да еще и боялся что заденет машины,но как смог почистил двор, а всем пофиг, сидят в своих канурах и ноют, что все им должны, еще раз повторюсь, с себя надо начинать!!!
ответить
Анонимный пользователь
1 0
Сейчас предполагаю начнется нытье в комментах, но хотелось бы сказать людям, начинайте с себя, у нас висело объявление с просьбой убрать машины со двора, что приедет техника убирать снег, но из всего двора убрал машину один сосед-инвалид, приехал экскаватор, ему развернуться не где было, да еще и боялся что заденет машины,но как смог почистил двор, а всем пофиг, сидят в своих канурах и ноют, что все им должны, еще раз повторюсь, с себя надо начинать!!!
А у нас во дворе трактор приезжал один раз за целую зиму.
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Анонимный пользователь
7 1
Сейчас предполагаю начнется нытье в комментах, но хотелось бы сказать людям, начинайте с себя, у нас висело объявление с просьбой убрать машины со двора, что приедет техника убирать снег, но из всего двора убрал машину один сосед-инвалид, приехал экскаватор, ему развернуться не где было, да еще и боялся что заденет машины,но как смог почистил двор, а всем пофиг, сидят в своих канурах и ноют, что все им должны, еще раз повторюсь, с себя надо начинать!!!
Ну УК нам должны чистить идеально дворы, потому что мы им платим бабки за содержание дома и придомовой территории. На секундочку, работа трактора стоит всего 1200 руб час. Два часа за глаза хватит на уборку двора четырехподъездного жилого дома. Итого 2400 рублей со всех жильцов. А эти недожилищники экономят и на этом!!!
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Анонимный пользователь
3 0
Сейчас предполагаю начнется нытье в комментах, но хотелось бы сказать людям, начинайте с себя, у нас висело объявление с просьбой убрать машины со двора, что приедет техника убирать снег, но из всего двора убрал машину один сосед-инвалид, приехал экскаватор, ему развернуться не где было, да еще и боялся что заденет машины,но как смог почистил двор, а всем пофиг, сидят в своих канурах и ноют, что все им должны, еще раз повторюсь, с себя надо начинать!!!
Если я плачу укашникам, то они мне должны.
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Александр
7 0
Надо было почистить дорогу в гаражи. Нашли технику договорились. Начал собирать деньги. Так собрал 1/3 от нужного. Добавил свои и почистил, там, кто сдал . в итоге ходят и ноют, что не все почистил, что денег надо было спросить. Но по новой сдавать не хотят. Народ мелчает, гниет.
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Мама
6 1
А я мама с ребятишками маленькими. Когда мне за лопату браться-не знаю... считаю,что если есть службы,ответственные за чистоту дворов,так пусть этим и занимаются. Есть желание чистить самим-сугубо ваше личное дело,но никак не мое. Я плачу за содержание предомовой территории и имею право выбираться из двора безпрепятственно.
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Антон
3 0
Сейчас предполагаю начнется нытье в комментах, но хотелось бы сказать людям, начинайте с себя, у нас висело объявление с просьбой убрать машины со двора, что приедет техника убирать снег, но из всего двора убрал машину один сосед-инвалид, приехал экскаватор, ему развернуться не где было, да еще и боялся что заденет машины,но как смог почистил двор, а всем пофиг, сидят в своих канурах и ноют, что все им должны, еще раз повторюсь, с себя надо начинать!!!
Как раз во дворе то и чисто всё убрано а въезд во двор остается не тронутым, так как не знают как поделить его , какая компания будет убирать...
ответить
z
6 0
Признаться, я так же думал. В мои детские годы 50-60-х снег из городов не вывозили. Не помню этих авралов. Разбогатели коммунальщики, машины заимели, бульдозеры.
В сугробы во дворах дворники сметали, а весной раскидывали , чтоб быстрее таяло.
И посылать в Уфу делегатов, извините, чушь собачья. На халяву прокатиться хотят.
Мне всё мэра спросить хочется, за чей счет он в Сколково летает? Мне на производство разработанного эколекарства гранты не дают, разворовывают, сам мэр даже принимать не хочет, поручает ответ давать бездарной чиновнице, про которую я ему и рассказать хотел... Учитель, что с него возьмешь...
У меня сосед по дому, чистит двор каждый день, не много но чистит. Еще пару соседей, откапывают места для въезда, да под свои машины.
Сегодня приехали работники управляющей компании (офис в доме) и тупо поставили свои машины на места, которые очистили жители. На пинки по колесам ни одна тварь дрожжущая не вышла. Походу от них только ущерб, как от проволчников или колорадских жуков на картошке.
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@
0 0
Сейчас предполагаю начнется нытье в комментах, но хотелось бы сказать людям, начинайте с себя, у нас висело объявление с просьбой убрать машины со двора, что приедет техника убирать снег, но из всего двора убрал машину один сосед-инвалид, приехал экскаватор, ему развернуться не где было, да еще и боялся что заденет машины,но как смог почистил двор, а всем пофиг, сидят в своих канурах и ноют, что все им должны, еще раз повторюсь, с себя надо начинать!!!
Да будет блажать про "с себя надо начинать". Я свою трость на улице не оставляю, так что ни трактору, ни лопате дворника она не мешает. Тем более, что пешеходные дорожки трактор не убирает. Плату за содержание вношу исправно, а дойти до магазина раз в несколько дней не имею возможности: каша (чуть не по колено) уползает из- под ног. Обледеневшие участки некому посыпать - дворники нахватали по нескольку домов и ни на одном толком не убирают, появляются на час- полтора и галопом по европам. Там немного ковырнет, там только глянет, а то и глянуть некогда: дальше бежать надо. Контроля со стороны УК нет.
ответить
Акрихин
1 0
Сейчас предполагаю начнется нытье в комментах, но хотелось бы сказать людям, начинайте с себя, у нас висело объявление с просьбой убрать машины со двора, что приедет техника убирать снег, но из всего двора убрал машину один сосед-инвалид, приехал экскаватор, ему развернуться не где было, да еще и боялся что заденет машины,но как смог почистил двор, а всем пофиг, сидят в своих канурах и ноют, что все им должны, еще раз повторюсь, с себя надо начинать!!!
Для того чтоб дворы были чистыми от снега....тяжёлая техника не нужна!
Для этого есть малая мобильная снегоуборочная техника...только чистить надо каждый день!Средняя цена 50 000р В одной из школ города такая имеется...и с работой справляется один дворник и территория школы на много превышает дворовую!
ответить
Читатель
4 0
Да будет блажать про "с себя надо начинать". Я свою трость на улице не оставляю, так что ни трактору, ни лопате дворника она не мешает. Тем более, что пешеходные дорожки трактор не убирает. Плату за содержание вношу исправно, а дойти до магазина раз в несколько дней не имею возможности: каша (чуть не по колено) уползает из- под ног. Обледеневшие участки некому посыпать - дворники нахватали по нескольку домов и ни на одном толком не убирают, появляются на час- полтора и галопом по европам. Там немного ковырнет, там только глянет, а то и глянуть некогда: дальше бежать надо. Контроля со стороны УК нет.
Ни кто ответственности с УК не снимает, но и мы тоже хороши, я описала ситуацию которая меня возмутила, и кого в этом случае винить??? Дворники у нас с утра до вечера трудятся, экскаватор приехал, а жильцы проигнорировали простую просьбу.
ответить
@
0 0
Ни кто ответственности с УК не снимает, но и мы тоже хороши, я описала ситуацию которая меня возмутила, и кого в этом случае винить??? Дворники у нас с утра до вечера трудятся, экскаватор приехал, а жильцы проигнорировали простую просьбу.
А я описываю свою, которая длится и длится. Нашему дворнику некогда убирать - бегает между нахапанными домами. У нас стойбище автомобилей убирают сами владельцы - как уберут, так пусть и пользуются.
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