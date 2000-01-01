После обильных снегопадов многие дворы Новокузнецка оказались недоступны для автомобилей, да и пройти пешком по снежной каше тоже проблематично. В редакцию сайта ВашГород.ру поступило множество обращений от горожан.

«Сегодня утром у нас во дворе застрял автомобиль Мерседес. Пришлось объезжать полдвора через снежные ухабы. Сам два раза чуть не зарюхался», — сообщил журналистам ВашГород.ру житель Новобайдаевского микрорайона.

Во многих дворах тракторы начали работать только в понедельник, 9 января. А некоторые автомобилисты сами расчищали себе проезд.

«8 января. пр. Октябрьский 23. Двор проходной, проездной, очень популярный… Управляющая компания „Инком-С“ вам не стыдно? Водители сами чистят себе дорогу. Две маленькие, хрупкие девочки, взялись за лопату, т.к. проехать, да и пройти, просто невозможно. Страшно подумать если вдруг кому-то нужна будет скорая помощь. А судя по крыше этого дома, она может пригодиться в любой момент!», — сообщила журналистам ВашГород.ру Ольга Тришкина.

«Многие пишут, что для уборки двора от снега, необходимо лишь желание и лопата. А что делать, если двор лопатами почистили, а подъезд к дому пролегает через другие дома? Простой пример, улица Кирова, проезд между домами 37,35а, 37а -центр Новокузнецка, престижный лицей № 111, парикмахерская, офтальмологическая клиника. По этой дороге едут машины в местный продуктовый магазин, в сельскую больницу. Кто должен чистить эту дорогу, если она никому не принадлежит, но по ней все хотят проехать? Звонки на горячую линию и в „Дороги Новокузнецка“ не принесли результата», — написал в редакцию ВашГород.ру Максим Бордунов.

Подобная ситуация наблюдается во всех районах Новокузнецка. Также из-за теплой погоды на карнизах домов образовались опасные сосульки.