Известный новосибирский парапланерист Александр Орлов порадовал гостей Шерегеша на Рождество. Экстремал в костюме Деда Мороза стартовал с горы Зелёной, с высоты 650 метров, и три минуты летал на параплане вместе со Снегурочкой.

Как рассказал ВашГород.ру Александр Орлов, Шерегеш для своего рождественского полёта он выбрал заранее.

— В Сибири это лучшее место для катания горнолыжников и сноубордистов и самая развитая система подъёмников. Поэтому парапланеристы там тоже зимой летают, когда погода позволяет, — сообщил парапланерист.

Но самому экстремалу в этот день с погодой не особо повезло. По прогнозу был встречный восточный ветер, именно такой, какой нужен для полёта. Но по факту оказался западный, со спины, попутный.

— Так стартовать намного тяжелее, поэтому с первого раза нам не удалось взлететь, Снегурочка на скорости потеряла равновесие, и мы завалились и катились кубарем по склону, — рассказал Александр Орлов.

Одной из причин такого старта оказался недостаток опыта самой Снегурочки. Девушка нашлась только утром 7 января, это красноярская модель Анна Безуглова.

Со второй попытки Дедушка с внучкой взлетели удачно. Они пролетели над канатными дорогами, поздравили катающихся с праздниками и мягко приземлились.

Напомним, Александр Орлов — руководитель новосибирского парапланерного клуба «Вектор», известный своими необычными проектами. В минувшем сентябре под его руководством прошёл массовый полёт людей с инвалидностью, героиней которого стала Ольга Стволова. А в октябре новосибирец вышел на паруснике в Обское море при температуре минус три градуса в шортах и перчатках.

Видео предоставлено Александром Орловым