ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». В редакцию сайта поступил вопрос от читателя на тему, как ввести коллектив в рабочий процесс после продолжительных праздников.

«Я — руководитель маркетингового отдела. Все сотрудники спят сегодня на работе и рассказывают, как отдыхали на каникулах. Как их привести в чувство? Завалить работой, чтоб вздохнуть некогда было, или оставить до завтра в покое? Они все голосуют за второй вариант, мне нравится первый. Решили посоветоваться. Что скажете, люди?»

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