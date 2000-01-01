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Концепцию пенсионной реформы в России снова изменили

Заставлять работать или дать прийти в себя после каникул? — вопрос дня

Сегодня 12:07
461

ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы в рубрике «Вопрос дня». В редакцию сайта поступил вопрос от читателя на тему, как ввести коллектив в рабочий процесс после продолжительных праздников.

«Я — руководитель маркетингового отдела. Все сотрудники спят сегодня на работе и рассказывают, как отдыхали на каникулах. Как их привести в чувство? Завалить работой, чтоб вздохнуть некогда было, или оставить до завтра в покое? Они все голосуют за второй вариант, мне нравится первый. Решили посоветоваться. Что скажете, люди?»

Для того, чтобы ваш вопрос был опубликован в рубрике, вам необходимо прислать его на нашу почту: press@ka2i.ru с пометкой «вопрос дня».

Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
вопрос дня

Комментарии (16)

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Питон
17 2
Да всем плевать на тебя и твой маркетинговый отдел! Вы что уголь добываете или чугун плавите? Какой работой ты их завалишь? Один хрен все будут в соцсетях чалиться...
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Виталий
13 2
Пусть придут в себя. Даже если завалите их работой, выполнена она будет весьма посредственно.
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Угрюмый валун
5 0
У вас стресс, депрессия, сонливость на работе? Вам нужен пиз"""льгин. Пиз''''''льгин-спрашивайте у начальства!
ответить
Тритон
5 0
Да всем плевать на тебя и твой маркетинговый отдел! Вы что уголь добываете или чугун плавите? Какой работой ты их завалишь? Один хрен все будут в соцсетях чалиться...
"Да всем плевать на тебя и твой маркетинговый отдел! -;))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Анонимный пользователь
7 3
Отпустите их домой, будьте человеком. Пусть постепенно втягиваются. Знаете. как в детсаду.
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Хапаразигастус
5 2
Какая работа после праздников? Придти, отметиться и по домам. Начальник, который заваливает работой после праздников и выходных - маньяк #ненависть#ненависть#ненависть
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Ясельки
2 4
Пути пути устали за праздники, бедненькие. Бумажки перебирать. В забой всех или к горную, ломом махать сон как рукой снимет. А лучше ещё на 9 дней отправить, так хорошо было без всей Шушары конторской в праздники работать. Тишина красотища.
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Дон Хенаро 35524
0 3
Отпустите их домой, будьте человеком. Пусть постепенно втягиваются. Знаете. как в детсаду.
Не нужно вдаваться в крайности...день два и все выдут на рабочие обороты) Тем более такое место как маркетинговый отдел...не диспетчеры в аэропорту же...там ************ нельзя) Я вон сам чай с печеньками в бухгалтерии пью сижу)))
После отпуска или длинных каникул сложно сразу настроится на рабочий лад)))
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?
4 1
А почему нет третьего варианта - разогнать вас дармоедов к бениной маме
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z
0 3
Работа без мотивации из под палки, это не работа, это эксплуатация.
Зачем они тогда вообще пришли на работу? Так что ты не руководитель, а пузер. Назови свою компанию, мы забудем к вам дорогу.
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угу
0 3
Отпустите их домой, будьте человеком. Пусть постепенно втягиваются. Знаете. как в детсаду.
Отпустите их домой, пусть придут в себя ...
За их счёт отпустите. Более того, каждый день - в двойном размере.
За работу в праздничные дни положено платить в двойном размере, так и за отдых в рабочие дни должно быть аналогично.
Только так.
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Вася
0 3
А почему нет третьего варианта - разогнать вас дармоедов к бениной маме
Видимо тогда и руководителя придется выгнать ))) А то ишь че вздумал(а) по газетенкам желтым письма строчить!
ответить
угу
0 2
Отпустите их домой, пусть придут в себя ...
За их счёт отпустите. Более того, каждый день - в двойном размере.
За работу в праздничные дни положено платить в двойном размере, так и за отдых в рабочие дни должно быть аналогично.
Только так.
"... так и за отдых в рабочие дни должно быть аналогично".
т.е. вычесть из их зарплаты в двойном размере за каждый дополнительный день отдыха.
Быстро придут в себя. И втягиваться не надо будет.
ответить
2
0 3
Работа без мотивации из под палки, это не работа, это эксплуатация.
Зачем они тогда вообще пришли на работу? Так что ты не руководитель, а пузер. Назови свою компанию, мы забудем к вам дорогу.
А зарплата - это разве не мотивация?
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Анонимный пользователь
0 0
В выходные надо отдыхать, а в рабочие дни работать.
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Серый
0 0
Данному "руко-водителю" действительно можно предложить только одно - написать заявление об уходе. Текст такой: "Прошу уволить, и вновь не принимать!"
Опрос он решил провести...
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