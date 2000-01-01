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Новокузнечанку возмутила новогодняя телепрограмма

Сегодня 12:43
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Новокузнечанку разочаровали фильмы и концерты, которые показали под Новый год по центральным телеканалам. Она написала об этом в редакцию сайта novokuznetsk.su.

Новокузнечанка пожаловалась: «Я заметила, что перед Новым годом основные каналы не сильно переживают о том, что будут смотреть россияне. Из года в год показывают одни и те же лица, причём хитом этого Нового года стали старушка Алла Пугачева, её муж Максим Галкин и Басков с Киркоровым. Тот же набор, что и несколько лет назад. Ни одного нового лица, ни одного нового фильма. Да и концерты везде одинаковые. Ведь раньше хотя бы в большом количестве показывали советские сказки и фильмы, а теперь скучные программы, ничем не отличающиеся от будней. Такое ощущение, что нас надули, лишили чуда, ведь праздника не было. Почему федеральные каналы перестали создавать для нас праздничное настроение? Или развлечение отдыхающих отныне — дело рук самих отдыхающих? (примечание редакции — стиль и орфография авторские)».

Напомним, что сибиряки в Интернете голосуют за петицию с требованием закрыть новогоднее шоу на «Первом канале» в его нынешнем виде. Автор обращения просит гендиректора телеканала Константина Эрнста провести «срочную работу над ошибками». К возмущённому письму присоединились и другие жители города.

Петицию разместили на сайте change.org, на сегодняшний день она набрала более 46 тысяч подписей. Среди недовольных новогодним шоу на «Первом» — много сибиряков, есть в их числе и жители Кемеровской области. На написание петиции автора вдохновил пост Максима Фадеева в инстаграме. Музыкант назвал новогоднее шоу «балом у Сатаны».

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: wap-trafik.ru
новогодние концерты

Комментарии (19)

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Питон
16 4
Да всем плевать! Кто смотрит этот зомбоящик!
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Арканар
0 4
А мы весь новый год смотрели Penny Dreadful. Паузу на куранты сделали и потом дальше смотрели.
ответить
z
0 4
Да всем плевать! Кто смотрит этот зомбоящик!
А что вы хотели от старперцев. Первый канал смотрят все чиговники, ну и что что зомби.
ответить
Кузня родная 2966
16 3
Так вы не смотрите, съездите на лыжах покатайтесь, на коньках, отдыхайте активно. Чё вы пялите этот телевизор 10 дней? Такая погода чудесная.
ответить
Галинка
12 6
Новокузнечанка посидела в инете, увидела ,что все хають телепрограммы и решила быть в тренде...
Нафиг этот телевизор, поддержу предыдущего оратора - снег, улица, лыжи, коньки.....
ответить
Ў
17 4
Кузня родная:
Так вы не смотрите, съездите на лыжах покатайтесь, на коньках, отдыхайте активно. Чё вы пялите этот телевизор 10 дней? Такая погода чудесная.
А кто с трудом ходит или вообще только в инвалидном кресле может перемещаться? Или на свете только вы?
ответить
8 3
Новокузнечанка посидела в инете, увидела ,что все хають телепрограммы и решила быть в тренде...
Нафиг этот телевизор, поддержу предыдущего оратора - снег, улица, лыжи, коньки.....
Дай Бог тебе никогда не заболеть и не постареть, а также ума набраться.
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Питону
10 0
Да всем плевать! Кто смотрит этот зомбоящик!
Смотрят одинокие больные или пожилые люди, которым не доступна физическая активность.
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Анонимный пользователь
7 2
Первый канал уже не тот - сначала показывали полдня Иронию судьбы от которой уже блееее.... охота, потом начали показывать неинтересный огонёк в гостях у Пугачевой. По моему, поздравление президента и Гимн были более оригинальными в этом году. чем праздничные программы. Зато на следующий день показывали Старые песни о главном все части - вот это было интересно, несмотря на то, что мы их уже много раз видели, также показывали "Первый скорый" тоже посмотрели с удовольствием. Похоже Пугачёва с Галкиным выкупили первый канал...
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Татьяна
4 4
Не нравится не смотрите! А мне вот понравилось всё!!! В Новогоднем шоу на первом и юмор был искромётный и звёзды всеми любимые выступали, и интересно было смотреть. Чего не скажешь о других каналах!!!
ответить
123
6 0
Не нравится не смотрите! А мне вот понравилось всё!!! В Новогоднем шоу на первом и юмор был искромётный и звёзды всеми любимые выступали, и интересно было смотреть. Чего не скажешь о других каналах!!!
Плакаль :))
Годный тралинг.
ответить
Чукча
0 0
Смотрел забугорные комедии по сети. Не видел ни царя ни курантов, как то без надобности.
ответить
123
1 0
Открою секрет для Татьяны и других зомби-овощей - телевидение есть ПРОПАГАНДА (лурк: Пропаганда — искусство удаленного администрирования масс путем создания у них виртуальной реальности, в которой лемминги движутся по односторонней дороге в необходимом администратору направлении. Главная задача пропаганды — манипуляция общественным мнением и сознанием.), особенно государственное.

И не подпускайте своих детей к зомбоящику, приучите их читать КНИГИ!
ответить
тоже Татьяна
3 6
Не нравится не смотрите! А мне вот понравилось всё!!! В Новогоднем шоу на первом и юмор был искромётный и звёзды всеми любимые выступали, и интересно было смотреть. Чего не скажешь о других каналах!!!
Уже устала от нытья в новостях, в нашем детстве по телевизору вообще ни чего не показывали, интернета не было, игрушки тоже не заурядные, одно развлечение было - улица, и ни кто не жаловался, я так думаю что люди уже одурели от лени своей, вот и всем не довольны
ответить
321
0 0
Открою секрет для Татьяны и других зомби-овощей - телевидение есть ПРОПАГАНДА (лурк: Пропаганда — искусство удаленного администрирования масс путем создания у них виртуальной реальности, в которой лемминги движутся по односторонней дороге в необходимом администратору направлении. Главная задача пропаганды — манипуляция общественным мнением и сознанием.), особенно государственное.

И не подпускайте своих детей к зомбоящику, приучите их читать КНИГИ!
книги тоже разные бывают
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ххх
3 0
Дай Бог тебе никогда не заболеть и не постареть, а также ума набраться.
Старость-это когда старость в голове уже наступила. Когда ничего не надо! Кроме телевизора, кота и таза семечек. Я со своей мамой борюсь уже сколько лет. В Драмтеатре постоянные акции, билеты можно по 150 р. купить. Каток, простые беговые лыжи напрокат, все это не так дорого, как кажется. Да сходи просто погуляй в парке! Нет, только "Сирия", "Украина", "в магазинах дорого" и т.д. Сплошной негатив!
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ххх
1 2
Я от телевизоров вообще избавилась дома, было когда-то три штуки. Зачем? Фильм на компе можно посмотреть через он-лайн кинотеатр, какие-то ключевые новости тоже глянуть в инэте можно. А глазеть на всякий тупизм, малаховские шоу, типа, либо сериалы тупые, ну уж увольте!
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Камю
8 0
Вообще нет телевизора. Да собственно мне он не нужен!
Хватает других дел и без него.
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