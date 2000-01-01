Новокузнечанку разочаровали фильмы и концерты, которые показали под Новый год по центральным телеканалам. Она написала об этом в редакцию сайта novokuznetsk.su.

Новокузнечанка пожаловалась: «Я заметила, что перед Новым годом основные каналы не сильно переживают о том, что будут смотреть россияне. Из года в год показывают одни и те же лица, причём хитом этого Нового года стали старушка Алла Пугачева, её муж Максим Галкин и Басков с Киркоровым. Тот же набор, что и несколько лет назад. Ни одного нового лица, ни одного нового фильма. Да и концерты везде одинаковые. Ведь раньше хотя бы в большом количестве показывали советские сказки и фильмы, а теперь скучные программы, ничем не отличающиеся от будней. Такое ощущение, что нас надули, лишили чуда, ведь праздника не было. Почему федеральные каналы перестали создавать для нас праздничное настроение? Или развлечение отдыхающих отныне — дело рук самих отдыхающих? (примечание редакции — стиль и орфография авторские)».

Напомним, что сибиряки в Интернете голосуют за петицию с требованием закрыть новогоднее шоу на «Первом канале» в его нынешнем виде. Автор обращения просит гендиректора телеканала Константина Эрнста провести «срочную работу над ошибками». К возмущённому письму присоединились и другие жители города.

Петицию разместили на сайте change.org, на сегодняшний день она набрала более 46 тысяч подписей. Среди недовольных новогодним шоу на «Первом» — много сибиряков, есть в их числе и жители Кемеровской области. На написание петиции автора вдохновил пост Максима Фадеева в инстаграме. Музыкант назвал новогоднее шоу «балом у Сатаны».