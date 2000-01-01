В Кемеровском районе столкнулись две иномарки. Как ранее сообщал ВашГород.ру, ДТП произошло 8 января на трассе «Кемерово-Яшкино-Тайга». Одной из причин аварии стало плохое состояние дороги.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Хёндай Акцент не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Рено», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

В ДТП погиб пассажир автомобиля Хёндай, Травмы различной степени тяжести получили водители иномарок, а также 3 пассажира автомобиля Хёндай и мужчина, находившийся в салоне Рено.

«При оформлении дорожно-транспортного происшествия зафиксированы недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги, связанные с неровным покрытием», — отметили в ГИБДД.