В Юргинском районе Лада залетела под фуру. ДТП произошло днём 8 января на трассе р-255 «Сибирь». Как сообщал ВашГород.ру, водитель автомобиля «Лада-2114» ехал из Кемерова в сторону Новосибирска.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Samara 21 140 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Фредлайнер Коламбия с полуприцепом», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

В результате аварии погиб 36-летний водитель легкового автомобиля и две девочки-пассажирки 4 и 7 лет. Кроме того, в салоне машины находились 34-летняя женщина и 6-летний мальчик, которые сейчас находятся больнице с травмами различной степени тяжести.