Сразу в нескольких регионах страны увеличился размер взноса на капремонт с 1 января 2017 года. В среднем рост тарифов составил около 10%.

Больше платить за капитальный ремонт будут жители Амурской области (рост с 6,5 рублей до 7,9 рублей за кв. м. для собственников квартир) и Приморского края (с 6,57 рублей до 7,10 рублей). А также в Архангельской (6,66 рублей -7,16 рублей), Оренбургской (с 4,62 рублей до 7,42 рублей) и Астраханской областях (от 3,6 рубля до 8 рублей), передаёт novokuznetsk.su.

Повышение тарифов — мера вынужденная. Необходимость повышения цен местные власти объясняют ростом цен на стройматериалы и общей инфляцией.

В Кузбассе тарифы на ЖКХ повысят через полгода, в июле 2017 года. В других регионах стоимость услуг увеличится на 4%, а для кузбассовцев — на 5,9%.

Напомним, в 2017 году изменятся и квитанции по оплате за услуги ЖКХ. Из них уберут строчку «общедомовые нужды». ОДН будут рассчитывать из норматива, который установлен в области.