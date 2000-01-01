В Новокузнецком районе столкнулись три Тойоты. ДТП произошло 8 января на 224 километре трассы «Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк».

«По предварительным данным, водитель автомобиля Тойота Камри не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Тойота Королла и Тойота Карина ЕД, движущимися во встречном направлении», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

В результате ДТП пострадал предполагаемый виновник, водитель Тойоты Камри, а также трое пассажиров, находившиеся в салоне. Травмы несовместимые с жизнью получил пассажир Тойоты Короллы. Кроме этого, пострадал водитель и другой пассажир данного автомобиля.