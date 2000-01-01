За прошедшие сутки на дорогах Кемеровской области в ДТП пострадали 13 человек, 5 кузбассовцев погибли. Среди пострадавших и погибших есть дети.

Страшные ДТП с разностью в несколько часов произошли в нескольких районах Кузбасса. Первая автоавария произошла 8 января в 15−00 на трассе в Юргинском районе. Лада залетела под фуру. Как сообщал ВашГород.ру, водитель автомобиля «Лада-2114» ехал из Кемерова в сторону Новосибирска.

В результате аварии погиб 36-летний водитель легкового автомобиля и две девочки-пассажирки 4 и 7 лет. Кроме того, в салоне машины находились 34-летняя женщина и 6-летний мальчик, которые сейчас находятся больнице с травмами различной степени тяжести.

Второе смертельное ДТП случилось уже через 25 минут после первого на юге области. В Новокузнецком районе столкнулись три легковые автомобиля Тойота. В ДТП погиб один человек, 6 — получили травмы.

В 17−00 под Кемеровом лоб в лоб столкнулись две иномарки. И вновь погиб один человек, 6 — пострадали.

Статистика ГИБДД неутешительна. За 8 праздничных дней в ДТП на территории Кемеровской области погибли 8 человек, 95 — получили травмы, в том числе ранено 12 детей. По вине водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, зарегистрировано 1 происшествие.

Напомним, накануне, 8 января, МЧС по Кузбассу советовало гражданам по возможности отказаться от поездок на личном авто на дальние расстояния. Тем, кто всё же соберётся в дорогу, рекомендовали быть предельно осторожными, учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда, выбирать скорость движения, дистанцию, боковой интервал, исходя из конкретных погодных условий.