По прогнозам метеорологов на текущей неделе погода в Кузбассе удивит разнообразием температур, снегопадами и морозными выходными.

Уже сегодня ночью резко начнет холодать, особенно по северным районам области: до -21, -26°С, при прояснениях -28,-33°С.

Во вторник, 10 января, местами ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Юго-западный ветер будет усиливаться до 13 м/с. Температура днём -18,-23°С, при прояснении до -28°С. В ночь на среду -23, -28°С.

11 января, в среду, синоптики обещают прохождение тёплого атмосферного фронта. Местами небольшой снег, метели, южный ветер до 15 м/с. Температура днём -6, -11°С, местами до -18°С. В ночь на четверг до -22°С.

В четверг, 12 января, в регион придёт холодный атмосферный фронт. Ветер усилится до 21 м/с, осадки от небольших до умеренных. Днём температура воздуха будет -2, -7°С, местами -8, -13°С. Ночью понизится: -20, -25°С, местами до -32°С.

13 января, в пятницу, днём до -27°С, небольшие осадки и западный порывистый ветер. В ночь на субботу температура ожидается -20, -25°С, местами до -32°С.

В субботу и воскресенье днём температура воздуха будет в пределах -17,-22°С, местами до -27°С. По ночам ожидается похолодание до -23°С, местами до -32°С.

Следующий прогноз погоды на ближайшие дни будет опубликован на сайте ВашГород.ру в четверг, 12 января.