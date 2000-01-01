В Кемерове объявили тендер на строительство здания современной школы № 31. Образовательное учреждение будет способно принять 1050 учеников. Строительство зданий должно быть завершено до 25 декабря 2018 года.

На выполнение работ выделяется 1 миллиард 179 миллионов рублей. Здание построят в микрорайоне № 12 Рудничного района, южнее строения 70б по проспекту Шахтеров.

Как сообщает RosTender.info, школа будет представлять собой четырехэтажное здание с отдельным двухэтажным корпусом, предназначенным для размещения бассейна с двумя чашами на 48 и 20 учеников.