С нового года в каждой третьей российской квартире на 50% подорожали вода и свет — платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики.

Как сообщает «Российская газета», электросчётчики на данный момент имеют 95% россиян, тогда как водные счётчики установлены в 70% всех домов и квартир. Отметим, повышающий коэффициент не применяется по отношению к абонементам, которые могут предоставить акт обследования.

Кроме этого, россиян ждут изменения в квитанциях по оплате ЖКУ. Общедомовые нужды (ОДН) — обогрев подъездов, подвалов и чердаков в жилых домах — отныне будут оплачиваться как жилищная услуга, тогда как раньше данный платёж входил в список коммунальных услуг.