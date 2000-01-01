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«Возвращаться в это место желания нет» — на что жалуются новосибирцы в аквапарке

За зиму дорогу ни разу не чистили: новокузнечанин о бездействии коммунальщиков

Сегодня 07:30
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Сибирская снежная зима показала, насколько управляющие компании и дорожники заботятся о комфортном проживании новокузнечан в городе. В редакцию сайта ВашГород.ру поступило немало обращений от граждан по поводу плохой уборки снега.

В большинстве случаев люди жалуются на состояние проездов во дворах. Однако есть и такие места, которые не относятся к дворовым территориям и находятся на стыке между несколькими дворами. Там дела обстоят наиболее плачевно.

«Местный проезд между дворами на улице Братьев Сизых никто не чистит. В управляющей компании, говорят, что эта дорога не принадлежит к дворовой территории. Соответственно, эту дорогу должен чистить муниципалитет. Однако судя по тому, что за эту зиму никто там ничего не чистил, то дорога эта бесхозная. Только лишь за последние несколько дней здесь застряла несколько машин. А 9 января застрявший в снегу Мерседес перегородил выезд из двора. Видимо, ждут, пока кто-нибудь умрёт, не дождавшись помощи. Ведь на этой дороге легко может застрять, как автомобиль скорой помощи, так и полицейский УАЗик», — сообщил журналистам ВашГород.ру новокузнечанин.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, о проблемах с уборкой снега новокузнечане сообщают довольно часто.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: forum.auto.ru, 2gis
дорожные службы уборка снега УДКХиБ улица Братьев Сизых

Комментарии (2)

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Горожанин
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ул. Орджоникидзе 34 возле нарсуда такая же история. Главное приезжает трактор и чистит подход к памятнику, а на дороге хоть бы лопату опустил. Недавно чистильщики памятника приехали на зиле и там же и провалились. В рабочее время возле суда много машин, в том числе и полицейских и колея для проезда только по одному направлению. Неужли никто в суде в суд не подаст на дорожников?
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Петя
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Вы в Осинники заедьте, там вообще ж...
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