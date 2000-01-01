Сибирская снежная зима показала, насколько управляющие компании и дорожники заботятся о комфортном проживании новокузнечан в городе. В редакцию сайта ВашГород.ру поступило немало обращений от граждан по поводу плохой уборки снега.

В большинстве случаев люди жалуются на состояние проездов во дворах. Однако есть и такие места, которые не относятся к дворовым территориям и находятся на стыке между несколькими дворами. Там дела обстоят наиболее плачевно.

«Местный проезд между дворами на улице Братьев Сизых никто не чистит. В управляющей компании, говорят, что эта дорога не принадлежит к дворовой территории. Соответственно, эту дорогу должен чистить муниципалитет. Однако судя по тому, что за эту зиму никто там ничего не чистил, то дорога эта бесхозная. Только лишь за последние несколько дней здесь застряла несколько машин. А 9 января застрявший в снегу Мерседес перегородил выезд из двора. Видимо, ждут, пока кто-нибудь умрёт, не дождавшись помощи. Ведь на этой дороге легко может застрять, как автомобиль скорой помощи, так и полицейский УАЗик», — сообщил журналистам ВашГород.ру новокузнечанин.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, о проблемах с уборкой снега новокузнечане сообщают довольно часто.