2017 год начался с погодных аномалий по всему миру. Метеорологи говорят о «гигантской рокировке» в атмосфере: в европейскую часть России пришли сибирские морозы, в Сибири — «евро-зима». На Чукотке около нуля, Италию занесло снегом, а Таиланд затопило.

Чукотская аномалия

7 января 2017 года температура здесь превышала норму на 20−24 градуса. В селе Омолон метеорологи отметили рекорд максимальной температуры столетия — минус 2 градуса. В Анадыре 6 и 7 января было около нуля, а в норме должен быть мороз до минус 15 — 20 градусов. У арктического побережья 7 января максимальная температура плюс 1,7 градуса. Это на 26 градусов теплее нормы, отмечает информагентство Метеоновости.

Европу накрыли аномальные морозы

Сильные холода пришли в первую неделю нового года в Европу. Морознее всего было в горах Лапландии — на границе между Швецией и Финляндией. Там термометр показывал около 42 градусов мороза. Жертвами холодов в Италии и Польше стали уже 17 человек, в основном, бездомные. Снежные заносы парализовали работу аэропортов.

Югу России досталась теплая аномалия

В Краснодарский край и предгорья Северного Кавказа путь арктическому холоду преградил циклон, который переместился со Средиземного моря. Там Рождественская ночь была самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. В Краснодаре температура повысилась до плюс 19,3 градуса, что выше предыдущего максимума на целых 5 градусов. В Кисловодске тоже рекорд тепла — плюс 15,5 градуса.

Лютые морозы в Москве

В субботу, 7 января, сотрудники МЧС из-за холодов объявили в Москве «оранжевый» уровень опасности. Напомним, «оранжевый» уровень означает, что погодные условия представляют реальную опасность, природные явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу и человеческим жертвам.

Самым холодным в столице выдалось рождественское утро — было минус 30 градусов.

Турцию и Италию занесло снегом

Меньше всего снега ждали именно здесь. Мощный снегопад парализовал жизнь столицы Турции. 6 января сотни рейсов из Стамбула отменили, около шести тысяч пассажиров «застряли» в аэропорту. Снег выпал и на юге Италии. Местные жители уже забыли, как выглядит снег, и были очень ему рады.

Таиланд затопило

Как писал ВашГород.ру, туристы на тайском острове Самуи оказались в ловушке. Целый месяц там льют дожди, из-за чего операторы отменили многие рейсы. Среди попавших в ловушку были и россияне.

В Кузбассе тепло и снежно.

Январь открыл 2017 год в Кузбассе тёплой погодой. В новогоднюю ночь было от минус 10 до минус 5 градусов. В рождественские каникулы Кузбасс завалило снегом и замело метелями. Жители только успевали фотографировать «кашу» на дорогах и заснеженные автомобили, больше похожие на сугробы и детские горки. Морозными в новогодние каникулы были только 6 и 7 января. В Юрге было минус 34 градуса, в Яе — минус 32, в Кемерове — минус 28 градусов.

Вот так, с сюрпризов погоды начался год. Где-то аномально холодно, где-то — наоборот. Кого-то топит, кого-то заваливает снегом. В последнее время погода устанавливает рекорды так часто, что, похоже, аномалии становятся нормой.