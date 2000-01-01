9 января в Шерегеше, на ведущей к сектору «Е» трассе случилось серьёзное ДТП. Авария унесла жизни трёх человек.

Это произошло на 16-м километре дороги. Столкнулись вахтовый «Урал» и «Лада Гранта». Предварительно, ДТП спровоцировал 28-летний мужчина за рулём отечественного авто. Он не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в грузовик.

От травм на месте скончались сам водитель и два пассажира «Лады». По информации Сибдепо, среди погибших — мастер спорта международного класса по боксу, чемпион Европы Денис Янкин. Однако официального подтверждения этому пока нет.

Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

9 января погодные условия в Кузбассе были неблагоприятными. Во многих районах шёл снег с ветром, отмечалась метель. Обстановка начала ухудшаться уже 8 января, как ранее рассказывал ВашГород.ру. Тогда МЧС и ГИБДД по Кузбассу предупредили водителей и пешеходов об опасности на дорогах.

Тем не менее 8 января в Кузбассе аварии унесли жизни 5 человек, как уже сообщал ВашГород.ру.