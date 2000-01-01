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Новокузнецкие хоккеисты попали в больницу с массовым отравлением

Сегодня 08:53
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Хоккеисты новокузнецкой команды «Кузнецкие медведи» массово отравились в Тюмени. 12 спортсменов, а также массажист и администратор находятся в больнице. Об этом пишет novokuznetsk.su.

«Матчи „Кузнецких Медведей“ против „Мамонтов Югры“, которые должны были состояться 10 и 11 января в Ханты-Мансийске, перенесены в связи с массовым отравлением игроков новокузнецкой команды в Тюмени. МХЛ сообщит о новых датах проведения этих матчей дополнительно», — говорится на сайте ХК «Металлург».

Ситуацию накануне вечером прокомментировал главный тренер новокузнецкой команды Александр Китов: «Первые жалобы на самочувствие со стороны ребят появились около 4 часов утра 8 января. Сначала это были единичные случаи, но к 8 часам утра к нашему доктору команды стало обращаться все больше человек. После того, как симптомы заболевания при приеме лечебных средств не исчезли, решили вызывать скорую помощь».

Было госпитализировано 12 хоккеистов, администратор и массажист команды. По прогнозам врачей несколько дней спортсменам придётся провести в больнице. Причина отравления пока неизвестна. По словам главного тренера хоккеистам создали все условия для скорейшего выздоровления.

Напомним, это уже не первый случай массового отравления новокузнецких хоккеистов на выезде. В декабре 2014 года «Кузнецкие Медведи» массово отравились на выезде в Ханты-Манскийске. 14 игроков клуба Молодежной хоккейной лиги отправились на больничные койки. Они подхватили кишечную инфекцию.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: vse42.ru
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Комментарии (4)

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яяк
1 0
это только наши травятся или все города?
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Капризов
3 0
Мы на кануне ни когда не бухали,поэтому и не рыгали и не тристали
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Дон Хенаро 35643
0 0
Ну ну...кто то тоже шампанским угостил? 200 бутылок? Как футболистов? Благодарный фанат не иначе...только вот в Тюмене фанаты победнее)))Ну не боярышник и ладно)))
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z
0 0
Жуть какая ... беды преследуют кубзасовцев последние 20 лет... надо задуматься.
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