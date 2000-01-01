Второй Макдоналдс в Кемерове откроется в Рудничном районе. Горожане заметили рабочих, монтирующих вывеску кафе и сфотографировали их.

Ресторан быстрого питания расположится в отдельном здании рядом с торговым центром «Север» на остановке МЖК. Сейчас неподалёку от постройки, в ТЦ «Радуга» находится другая популярная сеть кафе — «KFC».

Второй Макдоналдс в Кемерове откроется в начале 2017 года, как уже сообщал ВашГород.ру. Однако официальная дата открытия кафе пока не объявлена. Комментарий от компании получить не удалось.

Отметим, у компании большие планы по размещению в Сибири. Сейчас ресторанов Макдоналдс в СФО 13. В течение 5 лет руководители планируют открыть 23 точки.