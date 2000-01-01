На музыкальный конкурс Евровидение в Киев в этом году Первый канал собирается отправить 32-летнего певца Александра Панайотова. Об этом пишет Life. Как сообщает издание, кандидатура Панайотова уже одобрена.

Первый канал в 2017 году является официальным вещателем конкурса в России. Музыкальная дирекция телеканала не планирует проводить национальный отбор. Официальное решение Первый канал пока не озвучивает, оно будет объявлено через месяц.

Добавим, Александр Панайотов занял второе место в пятом сезоне шоу «Голос» в 2016 году.

«Я буду счастлив представить нашу страну на конкурсе — для меня это огромная честь. Но пока ничего не хочу загадывать», — сказал сам Панайотов.

Напомним, на Евровидении-2016 Россию представлял певец Сергей Лазарев. Победительницей стала украинская певица Джамала. На втором месте оказалась участница от Австралии Дами Им. Сергей Лазарев оказался на третьей строчке. Однако при этом российский исполнитель набрал больше всего баллов по итогам зрительского голосования.