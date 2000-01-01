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Стало известно, кого Первый канал отправит на Евровидение-2017

Сегодня 09:50
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На музыкальный конкурс Евровидение в Киев в этом году Первый канал собирается отправить 32-летнего певца Александра Панайотова. Об этом пишет Life. Как сообщает издание, кандидатура Панайотова уже одобрена.

Первый канал в 2017 году является официальным вещателем конкурса в России. Музыкальная дирекция телеканала не планирует проводить национальный отбор. Официальное решение Первый канал пока не озвучивает, оно будет объявлено через месяц.

Добавим, Александр Панайотов занял второе место в пятом сезоне шоу «Голос» в 2016 году.

«Я буду счастлив представить нашу страну на конкурсе — для меня это огромная честь. Но пока ничего не хочу загадывать», — сказал сам Панайотов.

Напомним, на Евровидении-2016 Россию представлял певец Сергей Лазарев. Победительницей стала украинская певица Джамала. На втором месте оказалась участница от Австралии Дами Им. Сергей Лазарев оказался на третьей строчке. Однако при этом российский исполнитель набрал больше всего баллов по итогам зрительского голосования.

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: misanec.ru
Евровидение Панайотов

Комментарии (6)

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Интересно:
5 0
кого хочет отправить на Евровидение 2-й канал "Россия 1" или 4-й - "НТВ" ?
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Sv
7 1
Русских не осталось в России, чтобы на Евровидение отправить? Вся эстрада из Украины!
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z
0 1
Норм чувак, главное чтоб песня была матерная и про пиндосов.
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Sv
6 0
Норм чувак, главное чтоб песня была матерная и про пиндосов.
Тогда Шнура надо отправлять!
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Люся
1 4
Какой же страшный он стал!
а мне нравится, очень стильный и модный, прям лапочКа) и поет хорошо. Вперед, Саша! Фанатки из Междуреченска за тебя болеют. =*
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