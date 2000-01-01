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На сколько в 2017 году подорожает бензин

Сегодня 10:08
1286

В 2017 году эксперты не ожидают резкого повышения цен на бензин. По прогнозам, за 12 месяцев стоимость горючего увеличится на 1,5 рубля.

Цену на бензин удаётся сдерживать в том числе и благодаря низкому спросу. Автомобилисты стали внимательней относиться к расходу топлива, а зимой многие и вообще отказались от личной машины. Также за стоимостью горючего внимательно следит Федеральная антимонопольная служба. Об этом пишет «Российская газета».

В Кузбассе же топливо с 1 января подорожало на 20 копеек. Нефтяные компании повысили цены без предупреждения, что нарушает договорённость с кузбасскими властями.

Аман Тулеев обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой остановить рост цен на горючее, как уже писал ВашГород.ру.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: nikmedia.com.ua
бензин топливо цена на бензин

Комментарии (19)

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Читатель
22 0
Похоже Федеральная антимонопольная служба не очень внимательно следит.
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олег
24 0
как ловко могут профессиональные журналисты описать ситуацию, когда нас за гов н о считают все эти греба ны е олигархи и гребут из наших карманов оставшуюся мелочишку
тут предложили (через вибер) народный отпор дать - на 2 месяца отказаться заправляться на определенный заправке, начинают с роснефти с 15 января по 15 марта, потом газпром на 2 месяца объезжаем, потом лукойл, чтоб они тоже почувствовали дыхание народного гнева
а то что тулей пытается фас натравить- не смешите, они все завязаны на одном, все враги народа
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Димон
13 0
Жилье разрешат забирать за долги.Квартиры должников могут разрешить обращать во взыскание. Даже если эта жилплощадь - единственная пригодная для проживания семьи. Об этом говорится в законопроекте Минюста, размещенного для общественного обсуждения на сайте раскрытия информации госорганами. Рабы вы рады ? )))
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олег
12 0
Похоже Федеральная антимонопольная служба не очень внимательно следит.
фас- это туалетная бумага для олигархов, очень мягкая, четырехслойная, с перфорацией, и дорогая, но за все платим мы
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читатель
11 0
Жилье разрешат забирать за долги.Квартиры должников могут разрешить обращать во взыскание. Даже если эта жилплощадь - единственная пригодная для проживания семьи. Об этом говорится в законопроекте Минюста, размещенного для общественного обсуждения на сайте раскрытия информации госорганами. Рабы вы рады ? )))
как только квартиры все заберут потом можно будет и почку забирать их все равно две )))))))
ответить
Дон Хенаро 35643
11 0
как ловко могут профессиональные журналисты описать ситуацию, когда нас за гов н о считают все эти греба ны е олигархи и гребут из наших карманов оставшуюся мелочишку
тут предложили (через вибер) народный отпор дать - на 2 месяца отказаться заправляться на определенный заправке, начинают с роснефти с 15 января по 15 марта, потом газпром на 2 месяца объезжаем, потом лукойл, чтоб они тоже почувствовали дыхание народного гнева
а то что тулей пытается фас натравить- не смешите, они все завязаны на одном, все враги народа
А это идея...как бы это распространить по всей России...
ответить
Димон
6 0
как ловко могут профессиональные журналисты описать ситуацию, когда нас за гов н о считают все эти греба ны е олигархи и гребут из наших карманов оставшуюся мелочишку
тут предложили (через вибер) народный отпор дать - на 2 месяца отказаться заправляться на определенный заправке, начинают с роснефти с 15 января по 15 марта, потом газпром на 2 месяца объезжаем, потом лукойл, чтоб они тоже почувствовали дыхание народного гнева
а то что тулей пытается фас натравить- не смешите, они все завязаны на одном, все враги народа
+ 100
ответить
Угораздило же
2 0
кузбассовцев родиться в стране, где нет нефти, угля, газа ... - всё импортное, дорогущее.
Как только Кремль и Н-Огарёвская контора разруливают ситуацию - не позавидуешь ! ?
ответить
Жимон
3 0
Дон Хенаро:
А это идея...как бы это распространить по всей России...
По принципу пирамиды, тебе сообщили, ты должен сообщить пятерым, и так далее...
ответить
Прохожий
1 0
как ловко могут профессиональные журналисты описать ситуацию, когда нас за гов н о считают все эти греба ны е олигархи и гребут из наших карманов оставшуюся мелочишку
тут предложили (через вибер) народный отпор дать - на 2 месяца отказаться заправляться на определенный заправке, начинают с роснефти с 15 января по 15 марта, потом газпром на 2 месяца объезжаем, потом лукойл, чтоб они тоже почувствовали дыхание народного гнева
а то что тулей пытается фас натравить- не смешите, они все завязаны на одном, все враги народа
Хорошее начинание но мало эффективное.Ведь все эти заправки сосредоточены практически в руках одного вора.
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Димон (КРИЗИС МЛЯ?)
2 0
Победа Трампа на выборах президента США принесла российским миллиардерам в общей сложности 29 миллиардов долларов. Такими подсчетами поделились аналитики журнала Forbes.

Издание отмечает, что после оглашения итогов голосования, которое прошло 8 ноября, благодаря растущей стоимости российских акций и валюты, самые богатые люди России стали еще богаче.

Так глава газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон поле выборов в США заработал $1,9 млрд. Теперь его состояние достигает $18,2 млрд. В марте прошлого года Forbes оценивал состояние Михельсона в $14,4 млрд.

Также в списке пополнивших свой кошелек на хороших новостях держатель акций "Новатэк" бизнесмен Геннадий Тимченко. С ноября 2016 года котировки компании поднялись на 16%, а значит 23-процентный пакет ценных бумаг подорожал на $1,8 млрд.

По данным издания, доходы российских миллиардеров за указанный срок оказались выше, чем у других богатейших граждан любой другой страны мира, исключая США.
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жека
15 3
как ловко могут профессиональные журналисты описать ситуацию, когда нас за гов н о считают все эти греба ны е олигархи и гребут из наших карманов оставшуюся мелочишку
тут предложили (через вибер) народный отпор дать - на 2 месяца отказаться заправляться на определенный заправке, начинают с роснефти с 15 января по 15 марта, потом газпром на 2 месяца объезжаем, потом лукойл, чтоб они тоже почувствовали дыхание народного гнева
а то что тулей пытается фас натравить- не смешите, они все завязаны на одном, все враги народа
с этим бензином, меня не смешите))))) это как ситуация с турцией, они самолёт сбили, а мы у них помидоры покупать не будем)))) Требую отставки путина и правительства, за антинародные законы, нарушения конституции и обнищания народа!!!! ВОТ ЧТО РАСПРОСТРАНЯТЬ НАДО, КАК ПИРАМИДА!!!
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Накипело
5 19
Задолбали вы уже со своей теорией заговора. Ко-ко-ко, забирают квартиры за долги! Ко-ко-ко, нас в рабов превращают! Вот кому точно заняться нечем в жизни, как придумыванием дурацких теорий, что все-то вас бедненьких обижают. Самим надо чего-то в этой жизни добиваться, а не жаловаться на плохих царей-батюшек!!!!!
ответить
дима
3 2
Задолбали вы уже со своей теорией заговора. Ко-ко-ко, забирают квартиры за долги! Ко-ко-ко, нас в рабов превращают! Вот кому точно заняться нечем в жизни, как придумыванием дурацких теорий, что все-то вас бедненьких обижают. Самим надо чего-то в этой жизни добиваться, а не жаловаться на плохих царей-батюшек!!!!!
а на*** нам тогда цари и батюшки??? гнать поганой метлой.
ответить
Димон
10 4
Задолбали вы уже со своей теорией заговора. Ко-ко-ко, забирают квартиры за долги! Ко-ко-ко, нас в рабов превращают! Вот кому точно заняться нечем в жизни, как придумыванием дурацких теорий, что все-то вас бедненьких обижают. Самим надо чего-то в этой жизни добиваться, а не жаловаться на плохих царей-батюшек!!!!!
В дурке опять WIFI подключили ?
ответить
Было
0 0
По принципу пирамиды, тебе сообщили, ты должен сообщить пятерым, и так далее...
Вы как вчера родились. Эту идею с обходом на пару месяцев заправок лет 5 назад слышал. Только она абсолютно бестолковая. Думаете такие крупные бензиновые игроки получат убытки от пары месяцев "простоев"? Вряд ли. Зато по принципу российской экономики на остальных заправках цена вдруг повысится.
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Было
0 0
Вопрос немного не по теме. Кто на какой заправке заправляется?
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stek
0 0
как только квартиры все заберут потом можно будет и почку забирать их все равно две )))))))
А зубов аж 32!......)
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