В 2017 году эксперты не ожидают резкого повышения цен на бензин. По прогнозам, за 12 месяцев стоимость горючего увеличится на 1,5 рубля.

Цену на бензин удаётся сдерживать в том числе и благодаря низкому спросу. Автомобилисты стали внимательней относиться к расходу топлива, а зимой многие и вообще отказались от личной машины. Также за стоимостью горючего внимательно следит Федеральная антимонопольная служба. Об этом пишет «Российская газета».

В Кузбассе же топливо с 1 января подорожало на 20 копеек. Нефтяные компании повысили цены без предупреждения, что нарушает договорённость с кузбасскими властями.

Аман Тулеев обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой остановить рост цен на горючее, как уже писал ВашГород.ру.