В Кемеровской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве 12-летней девочки. Мужчина совершил убийство 10 лет назад. Дело в том. что на протяжении этого времени проводилась экспертиза.

«По версии следствия, 20 января 2007 года родители, обеспокоенные тем, что 12-летняя дочь не вернулась домой, отправились на ее поиски. Отец девочки, заметив, что в подъезде двери подвального помещения приоткрыты, заглянул внутрь и увидел рюкзак, принадлежащий дочери. Осмотрев подвал, он обнаружил тело девочки с признаками насильственной смерти. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что смерть потерпевшей наступила в результате удушения. Также на теле ребенка имелись следы насильственного преступления сексуального характера», — сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

В 2007 году установить личность подозреваемого не удалось. Однако на этом дело не закрыли. На причастность к этому преступлению проверили более 7 тысяч человек, провели сотни экспертиз. Однако только в 2016 году 44-летнего подозреваемого удалось задержать благодаря совершению им кражи.

«По поручению следователя сотрудники уголовного розыска города Междуреченска стали отрабатывать его причастность к другим совершенным преступлениям. При проверке по дактилоскопическому учету выявили совпадение с отпечатками пальцев, обнаруженных на месте особо тяжкого преступления. Следователями незамедлительно было организовано изъятие у гражданина биологических образцов. Проведенное генотипоскопическое исследование подтвердило причастность мужчины к преступлению», — отметили в ведомстве.

Как рассказал задержанный, 20 января 2007 года он зашёл погреться в подъезд, где увидел ребёнка. Он решил надругаться над девочкой, а после этого он убил её. Также правоохранители выяснили, что он совершил изнасилование другой девочки незадолго до убийства.

Примечательно, что объем уголовного дела составил более 50 томов. Подозреваемому поставлен диагноз педофилия. Однако он в полной мере осознавал опасность своих действий.