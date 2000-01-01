Мэр Кемерова Илья Середюк решил не отставать от мировых трендов и вести блог во «ВКонтакте». 9 января глава города опубликовал на страничке свой первый пост.

В своём посте мэр поздравил кемеровчан с прошедшими праздниками и подвёл итоги работы городских служб на каникулах. Он также отметил, что главной задачей января по-прежнему остаётся уборка снега в городе.

Горожане часто жалуются на недостаточную оперативность коммунальщиков, написал Илья Середюк. По его словам, в этой ситуации власти не могут остаться в стороне. И поэтому 10 января мэр планирует осмотреть все дворы, на которые поступали жалобы.