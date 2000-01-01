Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #НОВЫЙГОД
В Новосибирске закончились деньги на уборку снега

Новокузнецкие музыканты выпустили новый клип

Сегодня 10:49
414

В социальных сетях состоялась презентация клипа Mona Lisa новокузнецкого музыкального проекта «Stereoline».

Сингл «Mona Lisa» новокузнецкий коллектив «Stereoline» записал в мае 2016 года. Композиция привлекла внимание саунд-продюсеров из России, Аргентины и США — Geonis & Mier, Some Little Things и Nathan Clement, которые сделали ремиксы на этот трек.

Напомним, ранее ВашГород писал о видеоклипе проекта «StereoLine» на знаменитую композицию Ylvis — The Fox. В съёмке музыкального ролика помимо фотомоделей участвовали мастера огненного шоу и артисты «Цирка Демидовых».

Автор: Михайлова Ольга
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: соцсеть "ВКонтакте"
видеоклип

Комментарии (2)

Добавить комментарий
z
1 0
Интересно, кто это смотрит? Да и заберите у них курилово.
ответить
Маша
0 0
Интересно, кто это смотрит? Да и заберите у них курилово.
Музыка вполне себе, но запевале просто необходимо похудеть этак на 15-20кг, тогда и клип будет приятно смотреть.
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ