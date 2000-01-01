В социальных сетях состоялась презентация клипа Mona Lisa новокузнецкого музыкального проекта «Stereoline».

Сингл «Mona Lisa» новокузнецкий коллектив «Stereoline» записал в мае 2016 года. Композиция привлекла внимание саунд-продюсеров из России, Аргентины и США — Geonis & Mier, Some Little Things и Nathan Clement, которые сделали ремиксы на этот трек.

Напомним, ранее ВашГород писал о видеоклипе проекта «StereoLine» на знаменитую композицию Ylvis — The Fox. В съёмке музыкального ролика помимо фотомоделей участвовали мастера огненного шоу и артисты «Цирка Демидовых».