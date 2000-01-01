Готовятся изменения правил перевозки детей. Однако пока поправки не приняты и не вступили в силу. В ОГИБДД по Новокузнецку сообщили, как в настоящее время осуществляются организованные и частные перевозки детей.
«С 1 января должны были вступить в силу такие мероприятия, как автобусы старше 10 лет не должны допускаться до организованной перевозки детей. Но правительство решило перенести данное нововведение до 1 июля 2017 года», — сообщил старший инспектор отдела технического надзора ОГИБДД по Новокузнецку Александр Сладков.
Также полицейский отметил, что в Новокузнецке перевозчики, которые занимаются перевозкой детей, имеют в своем распоряжении автобусы возрастом от 6 до 7 лет. Поэтому проблем с выполнением новых требований правительства возникнуть не должно.
Также не вступили в силу поправки, которые касаются перевозки детей в частных автомобилях. Пока перевозка осуществляется согласно действующим правилам дорожного движения.
В машине, оснащенной ремнями безопасности, перевозка детей до 12-ти лет возможна исключительно при использовании специального удерживающего устройства (автокресло или автолюлька). Для этих целей также может использоваться подушка-бустер или треугольник-адаптер.
Правилами дорожного движения запрещено перевозить маленьких пассажиров на заднем сиденье мотоцикла.
При условии, если количество детей превышает восемь человек, то такая перевозка считается организованной. Она допустима только в автобусе. Перед выполнением поездки водитель обязан получить разрешение в соответствующих инстанциях.
Перевозка детей до 12-ти лет в автомобиле на переднем сиденье не запрещена. Однако обязательным условием для этого является наличие специального кресла или автомобильной люльки для малышей. Применение бустера или треугольного адаптера в этом случае запрещено.